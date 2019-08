Insinööriliitto tuo perheille puuhaa Kajaaniin

Satavuotiaan Insinööriliiton ja Kainuun Insinöörien teltta-alue tarjoaa Kajaanin Linnanvirta-puistojuhlan kävijöille monenlaista puuhaa.

Kajaaninjoen puistoalueelle nousee lauantaina juhlavuoden teltta, joka palvelee tapahtuman yleisöä kello 12–16. Teltalta saa insinööriaiheisen tatuoinnin, ja onnenpyörässä pääsee kisailemaan juhlavuoden palkinnoista. Perheen pienimmät pääsevät kokoamaan jättipalapeliä ja osallistumaan tarkkuusheittoon.

– Meille on tärkeää, että perheen pienimmät viihtyvät. Samalla aikuiset pääsevät seurustelemaan ja pitämään hauskaa, sanoo juhlavuoden projektipäällikkö Grete Ahtola.

Insinööriliitto on mukana Puiden valo -hankkeessa, jonka tavoitteena on valaista polkuvoimalla yksi puiston puista. Valitun puun alla on polkupyörä, jota polkemalla saa puuhun rakennettavan valaistuksen syttymään. Liitto toivottaa kaikki tervetulleiksi polkemaan pyörää ja osallistumaan tällä tapaa teokseen.

– Yksi juhlavuoden teemoista on Perhe ja tunteet. Haluamme korostaa, että insinöörejä tarvitaan työelämän lisäksi myös perheessä, Ahtola selittää.

Insinööriliitto juhlistaa tänä vuonna satavuotista historiaansa. Juhlatapahtumia on yli 40 eri puolilla maata, ja useat tapahtumat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.