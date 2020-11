INSPECT-hankkeessa haitallisten vieraslajien torjuntatyö on käynnistynyt hyvin (Pohjalaismaakunnat)

INSPECT-hanke on ensimmäisellä maastotyökaudella saanut hyvän alun. Kurtturuusun ja jättipalsamin torjuntatyöt jatkuvat vielä ensi kesänä.

Hankkeen tavoitteena on poistaa mahdollisimman paljon kohdealueen kurtturuusu- ja jättipalsamikasvustoja sekä kokeilla erilaisia uusia torjunta- ja viestintämenetelmiä. Suomessa torjuntatyötä on keskittynyt Valassaarille, Vaasaan ja Kyrönjoelle. Ruotsissa työtä on tehty Uumajan kunnassa, Holmöarnan ja Snöanin saarilla.

Hankkeessa selvitetään, mitkä menetelmät sopivat parhaiten torjuntatyöhön riippuen kasvuston koosta, sijainnista, maaperästä sekä ympäröivästä luonnosta. Torjuntatyöt on aloitettu runsaan sadan kurtturuusun kasvustoilla, joissa kokeiltiin kaivuuta, erilaisia näännytysmenetelmiä, eri materiaaleilla peittämistä sekä kemiallista torjuntaa. Jättipalsamia torjuttiin yli 150:ssä kasvupaikassa ja menetelminä käytettiin kitkemistä, leikkaamista eri korkeuksilta, kemiallista torjuntaa, kuumahöyrykäsittelyä sekä kukkien poimintaa.

Haitallisten vieraslajien torjunta on pitkäaikaista työtä ja kokeilujen tulokset nähdään aikaisintaan ensi vuonna. Tästä huolimatta, olemme jo tällä kaudella havainneet, miten tärkeää torjuntatyö on myös pienten kasvustojen alueilla, koska tilanteet voivat muuttua hyvin nopeasti.

Hankkeen aikana muutamassa vuodessa ei pystytä hävittämään vieraslajeja alueelta kokonaan, vaan tarvitsemme siihen kansalaisten ja aktiivisten asukkaiden apua. Asukkaiden aktivointi on tärkeä osa hanketta sekä taistelua haitallisia vieraslajeja vastaan. Työtä voidaan tehdä talkootyönä, vapaaehtoistyönä ja valistamalla kansalaisia haitallisten vieraslajien poistamisen tärkeydestä.

Hankkeen tärkeä tavoite on laatia toimintasuunnitelmia kurtturuusun ja jättipalsamin torjuntaan. Suunnitelmista on apua sekä yksityishenkilöiden että järjestöjen tulevassa torjuntatyössä. Toimintasuunnitelmien käyttäjän on helposti kyettävä valitsemaan parhaimmat menetelmät aina suunnittelusta toteuttamiseen sekä seurantaan.

Auta meitä kestävän, pohjoismaisen luonnon monimuotoisuutta ylläpitävässä taistelussa. Seuraa meitä verkkosivuillamme www.ely-keskus.fi/INSPECT, facebook-tilillämme INSPECT – Invasive species eradication and control sekä Instagramissa @inspect_invasivespecies.

INSPECT – Invasive species eradication and control on Suomen ja Ruotsin välinen yhteishanke, joka on perustettu haitallisten vieraskasvilajien jättipalsamin ja kurtturuusun torjuntatyötä varten. Suomessa yhteistyökumppanit ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Metsähallitus, Vaasan kaupunki ja Pro Agria Etelä-Pohjanmaa. Ruotsin puolelta kumppaneina ovat Länsstyrelsen Västerbotten (lääninhallitus) ja Uumajan kunta.