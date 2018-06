Instru Optiikalle uusi toimitusjohtaja – Pasi Anttila tuntee kuluttajabrändit

Optisen alan vähittäismyyntiyritys ja alan markkinajohtaja Instru Optiikka Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Pasi Anttila, joka siirtyy tehtävään Lantmännen Cerealialta, jossa hän on työskennellyt Head of Retail -nimikkeellä. Anttila, 46, aloittaa toimitusjohtajana loppuvuodesta. Toimitusjohtajana vuodesta 2007 asti toiminut Catarina Fagerholm on päättänyt jättää Instru Optiikan ja keskittyä hallitustehtäviinsä.

Pasi Anttila

Fagerholm tuli Instru Optiikalle, kun optinen ala alkoi käydä läpi suurta murrosta. Hän siirtyi yrityksen johtoon kodinkonealalta, jossa vastaavanlainen murros oli jo nähty. – Toimitusjohtajana tehtäväni on ollut varmistaa yli 100-vuotiaan yrityksen jatkuvuus ja hallittu kasvu nyt ja tulevaisuudessa. Viime vuonna markkinaosuutemme oli Suomessa kaikkien aikojen korkein, 36 %, ja Virossakin reippaasti yli 20 %. Nyt on hyvä aika vaihtaa vahtia, joka tulee aloittamaan hyvin erilaisessa toimintaympäristössä kuin minä, Fagerholm kertoo. Anttilalla on lähes kahden vuosikymmenen vuoden työkokemus kansainvälisestä päivittäistavarakaupasta. Viimeiset vuodet Anttila on viettänyt ulkomailla työskennellen tunnettujen brändien, kuten Gilletten/Procter&Gamblen, Mondelezin/Kraftin ja Polarican, parissa ja viimeisimpänä Lantmännen Cerealialla. Kokemusta on kertynyt johtotehtävistä eri liiketoiminnan osa-alueilla myynnistä markkinointiin ja logistiikkaan. Optisessa alassa hän näkee paljon mahdollisuuksia. – Optisella alalla kilpailu on kovaa ja muutos jatkuvaa. Kaiken liiketoiminnan ytimessä on asiakkaan ymmärtäminen ja selkeät tavoitteet, joita kohti koko organisaatio kulkee. Instru Optiikan ketjut ovat esimerkkejä hyvin johdetuista brändeistä, joiden parissa odotan pääseväni työskentelemään, Anttila kertoo. Kuten muillakin aloilla, myös osa optisen alan kaupasta digitalisoituu ja osa työstä automatisoituu. Sekä Fagerholm että Anttila ennustavat tämän kasvattavan henkilökohtaisen palvelun merkitystä. Kehityksessä on kuitenkin oltava etulinjassa. – Hyvä esimerkki tästä on Viroon rakentamamme Pohjoismaiden suurin silmälasien tuotantolaitos, jonka ansiosta olemme pystyneet parantamaan toimitusketjuamme. Suurin vahvuutemme on kuitenkin aina ollut sitoutunut henkilökunta, jonka kanssa olemme pystyneet uudistumaan kovassakin markkinatilanteessa, Fagerholm kertoo. Myös Anttila uskoo hyvin johdetun ja yhdessä toimivan henkilökunnan merkitykseen. – Olen kevään aikana tutustunut Instru Optiikan myymälöihin ja ollut iloinen nähdessäni, kuinka energisesti ja asiantuntevasti henkilökunta palvelee asiakkaita. On hienoa liittyä tähän joukkoon, Anttila summaa.

