International Kokkola Day kutsuu kokkolalaisia yhteen

Päivän ohjelma alkaa kaupungintalolla klo 12 järjestettävällä Kutsuva Kokkola –seminaarilla, jossa otetaan katsaus Kokkolan vastaanottavaisuuden kehittymiseen. Seminaarin jälkeen klo 13 on vuorossa Avaimia kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen ja työskentelyyn -yleisöluento. Vierailevana luennoitsijana kuullaan monikulttuurisuuden asiantuntijaa Melody Karvosta.

Iltapäivällä on tarjolla myös opastettuja kävelykierroksia Vanhakaupunki Neristanissa. Kierroksilla pääsee tutustumaan kotikaupungin historiaan englanniksi.

Kansainvälisen Kokkolan päivän kruunaa vapaamuotoinen kokoontuminen pääkirjastolla alkuillasta. Tarkoituksena on ennen kaikkea tavata muita kokkolalaisia. Luvassa on myös ohjelmaa ja perinteisiä ukrainalaisia herkkuja.

Iltaohjelmaa on järjestetty pitkälti Welcome Officen vapaaehtoisten ideoimana. “Meillä on joukko aktiivisia nuoria, jotka ovat valmiita heittäytymään ja tuomaan lavalle Kokkolan moninaista kulttuurikirjoa. He ovat ideoineet iltaohjelmaan esimerkiksi upeita eri kulttuurien perinneasuja esittelevän muotinäytöksen ja musiikkiesityksiä”, iloitsee Welcome Officen maahanmuuttajakoordinaattori Marianne Leimio-Seppä.

Päivän ohjelma myös striimataan kaupungin Youtube-kanavan kautta soveltuvin osin, mutta toivottavasti moni löytää tiensä myös paikan päälle.

Tapahtuman pääjärjestäjinä ovat Kokkolan kaupungin TalentCoastlineEmployment ja Welcome Office Kokkola, joten Euroopan unioni ja Suomen työ- ja elinkeinoministeriö tukevat tapahtuman järjestämistä.

“Maailmantilanne on näyttänyt viime aikoina avoimen vastaanottavaisen ilmapiirin ja sitä tukevien palveluiden tärkeyden. Toivomme, että tämä tapahtuma voi omalta osaltaan auttaa tuomaan kokkolalaisia yhteen ja toivottaa myös uudet asukkaat tervetulleiksi”, kertoo hanketyöntekijä Satu Vihtari.

Tapahtumassa on ohjelmaa monella kielellä ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita kieli- tai kulttuuritaustaan katsomatta.

Ilmoittautumislomake ja tarkemmat ohjelmatiedot löytyvät sivulta mykokkola.fi/ikday2022