Intersukupuolisten lasten oikeus koskemattomuuteen on turvattava

Yksityishenkilöiden ei tule kuljettaa Ukrainasta ilman huoltajaa pakenevia lapsia 9.3.2022 06:32:00 EET | Tiedote

Ukrainan sotaa pakenevista ihmisistä merkittävä osa on lapsia. Ihmisten auttamishalu on suurta ja kiitettävää. Lapsiasiavaltuutettu ja Pelastakaa Lapset muistuttavat, että ilman huoltajaa paossa olevien lasten auttaminen on viranomaisasia.