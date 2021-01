InterSystems ja CGI strategiseen yhteistyöhön - Vauhdittaa tiedon hyödyntämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa

Helsinki, 5.1.2021. InterSystems ja IT-palveluyhtiö CGI ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka myötä CGI:stä tulee merkittävä InterSystemsin teknologian toimittaja Suomessa. Kansainvälinen teknologiatoimittaja InterSystems on tunnettu tiedonhallinnan alustojensa skaalautuvuudesta, yhteentoimivuudesta ja nopeudesta. Yhteistyön ansiosta erityisesti sote-toimiala pystyy hyödyntämään teknologiaa tietojohtamisen kehittämisessä aiempaa laajemmin.

”Potilaiden hoito ja palvelu paranevat, potilasturvallisuus kasvaa, terveydenhuollon digitalisaatio etenee ja kustannukset on mahdollista saada kuriin. Nämä ovat käytännön hyötyjä InterSystemsin ja CGI:n yhteistyöstä, jolla edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon datan hyödyntämistä. Analysoidun tiedon kytkemistä hoitoprosessiin ei ainakaan toistaiseksi ole hyödynnetty läheskään niin paljon kuin olisi mahdollista”, kertoo InterSystemsin liiketoiminnan kehityksestä Suomessa vastaava Miila Päivärinne.

CGI on Suomen suurimpia sote-IT-palvelujen tuottajia, jonka asiakkaina ovat muun muassa kaikki yliopistosairaalat ja sairaanhoitopiirit. Yhtiöllä on Suomessa konsernin tärkein sote-järjestelmien kehittämiseen erikoistunut osaamiskeskus, jossa työskentelee yli 400 asiantuntijaa. Suomessa kehitetään muun muassa OMNI360-nimistä tuoteperhettä sekä ratkaisuja dataohjattuun sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoon.

”InterSystemsin teknologia on käytössä kaikissa Suomen sairaanhoitopiireissä muun muassa tietojen siirrossa potilastietojärjestelmistä kansalliseen potilastietoarkistoon, Kanta-palveluun. Investoimme tämän teknologian osaamisemme ja palvelujemme kasvattamiseen voidaksemme auttaa sote-toimijoita kaikkialla Suomessa aiempaa monipuolisemmin koostamaan hajallaan olevan sote-tiedon yhteen ja hyödyntämään sitä toiminnan kehittämisessä”, kertoo terveydenhuollon palveluista CGI:llä vastaava johtaja Toni Suihko.

InterSystems on johtava terveydenhuollon teknologiatoimittaja tiedonhallinnan alustoissa sekä suomalaisen terveydenhuollon kumppani. Yhtiön ratkaisuja käytetään yli 80 maassa. InterSystems tunnetaan muun muassa terveysdatan hyödyntämiseen erikoistuneesta IRIS for Health -alustastaan.

”On hienoa saada Suomeen kumppani, joka tuntee toimialan hyvin. Samalla saamme CGI:n osaksi ekosysteemiämme”, Päivärinne sanoo.

”Meillä CGI:llä on periaatteena toimittaa ratkaisut aina asiakkaalle järkevimmällä teknologialla. Välillä paras vastaus tarpeeseen löytyy omista tuotteistamme, mutta usein toimitamme ratkaisut myös avoimeen lähdekoodiin ja tietomalleihin tai kolmannen osapuolen teknologioihin nojaten. Nyt allekirjoitettu sopimus vahvistaa viimeksi mainittua palvelukykyämme”, jatkaa Suihko.

InterSystems

InterSystems on globaali tiedonhallintateknologian- ja ratkaisujen toimittaja, joka on yli 40 vuotta palvellut terveydenhuollon, finanssitoimialan, teollisuuden ja logistiikan asiakkaita heidän kriittisimmissä tiedonhallinnan tarpeissaan. Yhtiön tuotteet ovat käytössä ympäri maailman. Niillä toteutetaan etenkin ratkaisuja joiden yhteentoimivuuteen, skaalautumiseen ja nopeuteen on voitava luottaa. Yhtiön ratkaisuja käytetään myös kaikissa sairaanhoitopiireissä Suomessa. InterSystemsin ympärivuorokauden toimiva asiakastuki on kansainvälisesti kiitetty ja palkittu. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Cambridgessä Massachusettsissa, toimipisteitä on maailmanlaajuisesti 25. Lisätietoja osoitteessa InterSystems.com.

CGI

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman ja Suomen suurimpia riippumattomia IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiöitä. Suomessa CGI työllistää yli 3 700 henkilöä 18 paikkakunnalla. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on 76 000 konsulttia ja muuta asiantuntijaa. CGI tarjoaa kokonaisvaltaista palveluvalikoimaa asiakkaiden liiketoiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämiseen, integrointiin ja hallintaan. Palvelutuotannossa CGI luottaa paikalliseen läsnäoloon, globaaleihin palveluverkostoihin ja IP-ratkaisuihin auttaessaan asiakkaita saavuttamaan tuloksia ja onnistumaan digitaalisessa muutoksessa. CGI:n liikevaihto on 12,16 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.fi.