Into Kustannuksella uusi markkinointi- ja viestintäpäällikkö ja e- ja äänikirjakustantaja

Into Kustannus Oy:n uutena markkinointi- ja viestintäpäällikkönä aloittaa 1.9.2020 alkaen Jenni Valpio. Tämän lisäksi kustantamon uutena kustantajana on vastikään aloittanut Camilla Gabrielsson.



Jenni Valpion vastuualueisiin kuuluu tiiviiden suhteiden ylläpitäminen median kanssa ja mainonnan johtaminen ja suunnittelu yhdessä markkinointiryhmän kanssa. Tämän lisäksi markkinointi- ja viestintäpäällikkö ideoi ja toteuttaa kustantamon vuosittaisia tapahtumia.



Camilla Gabrielsson keskittyy erityisesti e- ja äänikirjojen laadukkaaseen ja monipuoliseen kustantamiseen. E- ja äänikirjojen suuren suosion myötä on entistä tärkeämpää olla tiiviisti mukana kirja-alan kehityksessä, mikä tarkoittaa sähköisten formaattien jatkuvaa kehittämistä ja uusien yleisöjen tunnistamista. Gabrielsson jatkaa myös kustantamon digimarkkinoinnin koordinaattorina.



”Olen todella vaikuttunut Jenni Valpion ja Camilla Gabrielssonin kyvyistä johtaa osa-alueitaan. Heidän mukanaan Into on harpannut merkittäväksi ääni- ja e-kirjakustantajaksi hyvin nopeasti, ja olemme ensimmäisinä alkaneet tuottaa efektillisiä äänikirjoja. Näkyvyytemme mediassa ja sosiaalisessa mediassa on lyhyessä ajassa kasvanut valtavasti. Henkilökohtaisesti olen tosi iloinen, että meillä on johtotehtävissä aiempaa enemmän nuoria naisia, se näkyy myös kustantamomme kirjojen sisällöissä. Lisäksi Jennin ja Camillan kanssa on hauska työskennellä.”