Into Kustannuksen uusi myyntipäällikkö on Toni Herold, kirjamyynti kasvanut

Into kustannuksen uusi myyntipäällikkö Toni Herold on aloittanut tehtävässään 1.6.2021.

Tradenomi Toni Herold on työskennellyt pitkään elokuvien ja kotiviihteen myynnin parissa. Hän on hoitanut isojen kansainvälisten studioiden Universal & Sony Pictures asiakassuhteita ja myyntiä Suomen sekä Baltian markkinoille.



Into Kustannus on selvinnyt koronavuodesta hyvin. Äänikirjojen ja verkkokaupan myynti on kasvanut niin voimakkaasti, että se on enemmän kuin korvannut myynnin menetykset kivijalkamyymälöissä ja tapahtumissa. Tammi-toukokuun 2021 kirjamyynti on selkeästi kasvanut edellisvuoteen verrattuna.



Into Kustannus julkaisee kesän ja syksyn aikana kiehtovia elämäkertoja, true crimea, laadukasta kaunokirjallisuutta ja opaskirjoja moneen makuun. Perheen pienemmille on luvassa kattaus kiinnostavia lasten tietokirjoja. Tutustu 2021 kesän ja syksyn kirjoihin tästä.



