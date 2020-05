Intohimoa ja tahtojen taistoa siirtomaa-ajan Puerto Ricossa

Esmeralda Santiagon ensimmäinen suomennettu romaani Sokeriplantaasin valtiatar on jännittävä historiallinen perhesaaga. Se on kertomus pienestä, sitkeästä naisesta, tarina valtiattarista ja orjista, maasta, mullasta ja sen tuoksusta.

Sokeriruo’on leikkaajien työskentelyn rytmi ja maasta uhkuva makea tuoksu huumaannuttavat Anan. Olen täällä, Ana kuiskaa tuulenvireelle, joka keinuttaa sokeriruo’on kukintoja. Olen täällä, hän sanoo kirkkaalle avaralle taivaalle. Tätä maata hän rakastaisi aina.

Espanjalaisen ylimystöperheen tytär Ana haaveilee seikkailusta ja kammoaa yläluokkaisen naisen kuolettavan tylsää elämää kodin vankina. 18 vuotiaana Analle tarjoutuu tilaisuus. Hän nai Ramónin, joka on perinyt kaksosveljensä kanssa sokeriplantaasin Puerto Ricossa. Ja niin nuori morsian matkaa vuonna 1844 valtameren taakse syrjäiseen maailmankolkkaan sydän täynnä odotuksia.

Esmeralda Santiago (s. 1948) eli lapsuutensa köyhissä oloissa Puerto Ricossa. 13-vuotiaana hän muutti Amerikkaan ja asuu nykyään New Yorkissa miehensä kanssa. Santiagon kirjallinen ura alkoi dokumentti- ja opetuselokuvien käsikirjoittamisesta. Hän on kirjoittanut esseitä ja artikkeleita useisiin sanoma- ja aikakauslehtiin. Lisäksi häneltä on ilmestynyt muistelmateoksia ja romaani America’s Dream vuonna 1997.

"Santiago – – herättää viihdyttävällä tavalla henkiin paikan, joka oli Amerikan viimeisiä orjuuden linnakkeita". – The New York Times

" – – Santiagon Ana on nainen, jolla on elämännälkää ja valloittajan määrätietoisuutta. – – Sokeriplantaasin valtiatar on täysosuma." – The Washington Post

Esmeralda Santiago: Sokeriplantaasin valtiatar

Alkuteos Conquistadora | Suomentanut Hilkka Pekkanen

560 sivua | Saatavana painettuna kirjana ja sähkökirjana