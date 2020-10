Intrumin tutkimus: Korona räjäytti maksuajat Suomessa

Jaa

Koronakriisi on tuonut erittäin paljon epävarmuutta yritysten maksukäyttäytymiseen Suomessa, mikä näkyy sekä maksuehtojen että todellisten maksuaikojen pidentymisenä. Jos vuonna 2019 kuluttajille (B2C) myönnetty maksuehto oli keskimäärin 12 päivää, on se tänä vuonna jo 21 päivää. Yritysten välisessä kaupassa keskimääräinen maksuehto on venynyt 21 päivästä 47 päivään ja julkisella puolella 20 päivästä 60 päivään. Tulokset selviävät Intrumin vuosittain julkaisemasta European Payment Report:sta.

Myönnetyn maksuehdon ja todellisen maksuajan välinen ero. EPR 2020.

Tutkimuksen mukaan ylipitkiä maksuehtoja pyydetään useammin ja niihin myös suostutaan entistä helpommin. 55 prosenttia pk-sektorilla työskentelevistä kyselyyn vastanneista sanoo hyväksyneensä pidempiä maksuaikoja kuin mihin olisi halukas. Suuryritysten edustajista 41 % sanoo samoin. Yleisin syy pitkien maksuehtojen hyväksymiseen on pelko asiakassuhteen menettämisestä tai vahingoittumisesta jos pyynnöstä kieltäytyy. Näin kokee 81 % vastaajista. – Yritykset pyrkivät tasapainoilemaan markkinahäiriön synnyttämän epävarmuuden kanssa. Se näkyy pyrkimyksenä joustaa ja myöntää pidempiä maksuehtoja asiakkaille ja toisaalta oman kassavirtansa optimointina ostolaskujen maksua viivyttelemällä. Mitä kauemmaksi yritykset maksamistaan siirtää, sitä todennäköisempää on maksujen kumuloituminen. Siitä saattaa seurata ylitsepääsemättömiä ongelmia. Luottokaupan toimivuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi on suositeltavaa pyrkiä tunnistamaan asiakkaiden mahdolliset maksukapeikot etukäteen ja samaan aikaan huolehtimaan maksuehtoihin liittyvistä velvoitteista molempiin suuntiin”, toteaa Juha Iskala, Intrumin myyntijohtaja. Kuilu myönnetyn maksuehdon ja todellisen maksuajan välillä on kasvanut vuodessa kaikilla segmenteillä. B2C-kaupassa keskimääräinen maksuviiveen pituus kasvoi kahdesta päivästä yhteentoista päivään, B2B-kaupassa kahdesta päivästä seitsemääntoista päivään ja julkisella sektorilla kolmesta päivästä kuuteentoista päivään. Lisätietoja: Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy

Puh: +358 50 3700 6333. sähköposti: juha.iskala@intrum.com Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy

Puh: +358 9 229 11 623, sähköposti: leena.rindell@intrum.com

Kuvat Myönnetyn maksuehdon ja todellisen maksuajan välinen ero. EPR 2020. Lataa