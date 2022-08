Investoinnit Seinäjoen keskustaan satoja miljoonia

Seinäjoen kaupunkikeskustan muuntuminen uusiin korkeuksiin ja kokoluokkaan jatkuu. Muutaman vuoden sisällä keskustassa on toteutettu ja toteutetaan kymmeniä rakennushankkeita, joiden yhteenlaskettu kerrosneliömäärä nousee noin 250 000:een. Tällä vuosikymmenellä toteutuvien investointien arvo on vähintään 400 miljoonaa euroa.

- Olemme jo saaneet mm. uuden Keskustorin, maanalaisen parkkitalon, useita aiempaa korkeammalle kurottavia kerrostaloja, pankin suomalaisen pääkonttorin (Oma Säästöpankki) ja kuusisalisen elokuvateatterin (BioRex). Lähivuosina asemasta alkaa rakentua todellinen kaupunkilaisten ja matkaajien palvelukeskittymä ja myös merkittävä työskentelyalue. Luvassa on myös kokonaisia kortteleita moderneja kerrostalokoteja lisääntyvälle asukasmäärälle. Tavoitteemme onkin lisätä asukkaiden määrää keskustassa 50 prosentilla noin 11 000:een, kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä toteaa.

Merkittävistä rakennusyhtiöistä Seinäjoella ahkerasti operoivat mm. YIT, Peab, Lakea ja FinCap Rakennus.

- Keskustassa valmistuu syksyn aikana iso asuinrakennus Asunto Oy Seinäjoen Vieno ja alkamassa on aseman iso urakka. Rakennamme aseman ykkösvaiheessa Veturikortteli-nimeä kantavan kokonaisuuden, johon tulee kaupungin perhepalvelukeskus Aallokko, uusi asemahalli, liiketiloja, toimistotiloja yrityksille, asuin- ja liikerakennuksia sekä noin 450 autopaikan pysäköintitalo. Rakennusvaiheen laajuus on noin 25 000 m2. Ensimmäisen vaiheen kortteli sijoittuu nykyisen asemarakennuksen eteläpuolelle linja-autoaseman paikoitusalueelle, aluejohtaja Mikael Snellman YIT:stä kertoo.

Jatkossakin YIT haluaa olla vahvasti mukana avaruuden pääkaupungin rakentumisessa.

- Seinäjoki on kasvava kaupunki, jossa aseman seudusta tulee valmistuessaan yksi Suomen merkittävistä joukkoliikenneyhteyksien keskuksista. YIT:n osaaminen on kaupunkikehityksessä ja rakentamisessa, joten tällaiset hybridihankkeet ovat juuri sitä missä olemme erittäin hyviä ja haluamme jatkossakin olla mukana tulevissakin hankkeissa, Snellman YIT:stä jatkaa.

FinCap Rakennus on mukana kehittämässä lukuisia asumista ja työntekoa palvelevia kiinteistökokonaisuuksia kumppaneidensa kanssa Seinäjoen alueella, kertoo FinCap Pohjanmaa Oy:n toimitusjohtaja Juha Pöntinen.

Kortteli korttelilta uudistuu

Esimerkiksi Patruunakortteliin rakentuu vielä kuusi kerrostaloa, joissa on lähes kolmesataa asuntoa ja liiketiloja. Niin sanotulle Lehtisen tontille nousee kokonainen kortteli asuinkerrostaloja ja liiketiloja. Luvassa on kokonaan uudesti rakennettava vehreä ja nykyaikainen korttelikokonaisuus juna-aseman välittömässä läheisyydessä. Kortteli tuo keskustaan huomattavasti lisää kaupunkimaisuutta pohjoisen suunnasta saapuville. Kortteliin tulee sijoittumaan monimuotoisia kaupunkiasuntoja, asukkaiden tarvitsemia palveluja sekä palveluasumista.

- Investointipaikkana Seinäjoen keskusta on mielenkiintoinen sekä uudisrakentamisen että olemassa olevien kiinteistöjen kehittämisen osalta. Ajan hermolla on pysyttävä ja vuokralaisille on tarjottava muuntojoustavia ja moderneja tiloja. Olemmekin investoineet kuluneen kolmen vuoden aikana miljoonia kiinteistöjen uudistamiseen ydinkeskustassa. Tähän päälle sitten vielä uudet rakennetut kiinteistöt, toteaa kiinteistösijoittaja Raimo Sarajärvi.

Tiiviyttä ja viihtyisyyttä

Samalla kun rakennusyhtiöt kohottavat kaupunkia kaupunkimaisemmaksi ja tarjoavat koteja uusille asukkaille, Seinäjoen kaupunki vahvistaa keskustan viihtyisyyttä. Keskustorille on juuri valmistunut paviljonki, joka palvelee erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä. Lapsille on valmistunut uusi, täysin uniikki avaruusaiheinen leikkipuisto. Lakeudenpuistosta muovautuu tapahtumapuisto, jonne rakennetaan mm. skeittiparkki ja paikka esiintymislavalle. Puisto yhdistyy kävelyreitillä (Elissanpolku) uuden kerrostalokorttelin läpi asemalle.

