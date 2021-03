IoT Paja -säätiön sääntömuutos: viiden vuoden määräaika poistui

Toimintansa syksyllä 2017 käynnistäneen IoT Paja -säätiön rooli on toimia ponnahduslautana alkuvaiheen laitekehityksessä. IoT Paja tarjoaa vastikkeetta yritysten käyttöön tuotteistamiseen perehtyneen henkilöstönsä ja hyvin varustellun kehityslaboratorionsa.

IoT Paja on voittoa tavoittelematon säätiö. Se toimii itsenäisesti, omalla henkilöstöllään ja tukee yrityksiä IoT-hankkeiden alkuvaiheen kehityksessä ja IoT-ratkaisuihin perustuvassa toiminnan digitalisoinnissa. IoT Pajan laboratorio sijaitsee Espoon Keilalahdessa, ja sen asiakkaaksi voivat hakea Suomessa toimivat yritykset, niin startupit kuin pienet ja keskisuuretkin yritykset.

Vuodesta 2017 alkaen IoT Paja on ollut mukana 229 hankkeessa. Myös viime vuoden poikkeuksellisessa tilanteessa toiminta oli aktiivista: IoT Pajalle tuli 47 uutta hankehakemusta.

Asiakasyrityksillä on mahdollisuus hakea IoT Pajalta myös taloudellista tukea esimerkiksi suunnitteluun, patentointiin, hyväksyntöihin sekä prototyypin valmistukseen. Tähän mennessä avustuksia on jaettu yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

IoT Paja perustettiin alun perin viiden vuoden määräajaksi. IoT Pajan toiminnan tarpeen osoittauduttua pidempiluonteiseksi säätiön sääntöjä on nyt päivitetty ja toiminta-aika muutettu toistaiseksi voimassa olevaksi. Samassa yhteydessä säätiössä luovuttiin hallintoneuvoston käytöstä.

”Tehtävämme on auttaa eri kokoisia yrityksiä konkretisoimaan tuoteideansa toimivaksi prototyypiksi. On ollut hienoa nähdä, miten työskentely IoT Pajassa on vauhdittanut asiakkaidemme tuoteidean kehittymistä”, sanoo IoT Pajan vt. toimitusjohtaja Tommi Oksa. ”Koska digitalisaatiohankkeisiin ja IoT-tuotteiden kehitykseen tarvittavan tuen tarve näyttää yhä kasvavan, päätimme muuttaa säätiön sääntöjä siten, että toimintamme jatkuu toistaiseksi.”

IoT Paja on tukenut laaja-alaisesti erityyppisiä yrityksiä: innovaatioita on ollut automatisoidusta kasvien kasvatuksesta ja kodin älyratkaisuista autonomisesti kulkeviin ajoneuvoihin ja teollisuuslaitteiden digitalisointiin.

Ideoista tuotteiksi sparrauksen avulla

IoT Pajan tukea kannattaa hakea siinä vaiheessa, kun yrityksellä on tuoteidea IoT-alueella ja erilaiset teknologiavaihtoehdot ovat mietinnän alla. Idean ei tarvitse olla kokonainen tuote, vaan se voi olla myös osa IoT-arkkitehtuuria tai esimerkiksi tuotannon prosessin muutos.

”Tiimissämme on tuotteistamisen, elektroniikan, mekaniikan ja ohjelmistosuunnittelun vankkaa asiantuntemusta. Kun keskusteluun otetaan mukaan liiketoiminnan kehittämisen näkökulma, saadaan hyvistä ideoista luotua tuotteita konkreettisiin asiakastarpeisiin”, kertoo Oksa.

IoT Pajan asiakkaiksi valitut yritykset saavat asiantuntijatuen lisäksi käyttöönsä säätiön laboratorion huippuluokan laitteet, joilla voidaan kehittää elektroniikkaa, mekaniikkaa sekä IoT-ohjelmistoratkaisuja. Osaamis- ja laitetuen ohella tarjolla olevaa taloudellista tukea haetaan erillisellä lomakkeella, jonka yritys saa laboratoriossa työskennellessään.



www.iotpaja.fi

Lisätiedot:

Tommi Oksa, vt. toimitusjohtaja, IoT Paja

tommi.oksa@iotforge.fi

P. 040 801 9798

IoT Paja -säätiö

