IQM kerää 39 miljoonaa euroa uutta pääomaa puskeakseen Euroopan johtoasemaan kvanttitietokoneiden toimituksissa

IQM-yritys, joka on Euroopan johtava suprajohtavien kvanttitietokoneiden kehittäjä, ilmoitti tänään, että se on kerännyt 39 miljoonaa euroa toisella pääomasijoituskierroksellaan. Kaikkiaan IQM on saanut tähän mennessä rahoitusta kasaan 71 miljoonaa euroa.

IQM quantum computer design

Kyseessä on yksi suurimmista eurooppalaisten syväteknologiayritysten rahoituskierroksista vuoden sisällä. MIG Fonds koordinoi tämän rahoituskierroksen, johon osallistuivat myös kaikki nykyiset sijoittajat, kuten Suomen Teollisuussijoitus Tesi, OpenOcean, Maki.vc, Vito Ventures ja Matadero QED. Uusina sijoittajina mukaan tulivat Vsquared, Salvia GmbH, Santo Venture Capital GmbH, ja Tencent. ”IQM:llä on vahva näyttö tutkimuksesta ja nopeasta kasvusta. Se rekrytoi lahjakkaimpia asiantuntijoita maailmalta ja on saavuttanut laitteistolle ja ohjelmistolle asettamansa välitavoitteet. Olemme innoissamme tästä rahoituskierroksesta ja haluamme jatkossakin tukea IQM:ää, kun se siirtyy liiketoiminnan ja laitteiston kehityksen seuraavaan vaiheeseen”, sanoo Axel Thierauf, MIG Fondsin osakas ja IQM:n hallituksen puheenjohtaja. Vuodesta 2019 lähtien IQM on ollut yksi nopeimmin kasvavista yrityksistä kvanttiteknologian alalla, ja sillä on jo yksi maailman suurimmista kvanttilaitteistojen suunnittelutiimeistä. Pääomarahoitusta käytetään IQM:n laitteistokehityksen nopeuttamiseen ja sovelluskohtaisten kvanttitietokoneiden yhteissuunnitteluun. Merkittävä osa rahoituksesta käytetään myös kvanttiteknologian parhaiden kansainvälisten asiantuntijoiden rekrytointiin ja talossa pitämiseen sekä myynnin ja liiketoiminnan kehitystiimien perustamiseen. ”Tämän päiväinen ilmoitus liittyy käynnissä olevaan ensimmäiseen pääomasijoituskierrokseemme. Olen erittäin iloinen siitä luottamuksesta, jota sijoittajat ovat osoittaneet visioomme, tiimiimme, tuotteeseemme sekä kykyymme kehittää ja kaupallistaa kvanttitietokoneita. Tämä sijoitus on myös osoitus heidän vakaasta uskostaan kvanttiteknologian tulevaisuuteen. Kyseessä on merkittävä tunnustus upealle tiimillemme, joka on saavuttanut kaikki keskeiset välitavoitteemme edellisen rahoituskierroksen jälkeen. Olemme vasta pääsemässä vauhtiin”, sanoo IQM:n toimitusjohtaja Jan Goetz. ”On mahtavaa osallistua IQM:n kasvutarinaan ja nähdä, miten sen teknologia kehittyy. Olemme ylpeitä voidessamme todistaa jälleen uuden suomalaisen startup-yrityksen nousua kansainväliseen tietoisuuteen. IQM:llä tulee olemaan pysyvä vaikutus tietotekniikan tulevaisuuteen, ja se tulee auttamaan muun muassa terveydenhuoltoon, ilmastonmuutokseen ja ympäristöystävällisten materiaalien kehitykseen liittyvien globaalien haasteiden ratkaisemisessa”, sanoo Tesin Venture Capital -sijoituksista vastaava johtaja Juha Lehtola. IQM toimittaa kvanttitietokoneita tutkimuslaboratorioihin ja supertietokonekeskuksiin. Teollisia asiakkaita varten IQM on laatinut innovatiivisen strategian yhdistää laitteiden ja ohjelmistojen suunnittelu. Näin yritys pyrkii tarjoamaan kvanttihyötyä perustuen sovelluksia varten räätälöityihin prosessoreihin, jotka hyödyntävät uudenlaista suoritinarkkitehtuuria ja ultranopeita laskentaprosesseja. IQM integroi eri teknologioita ja tarjoaa kvanttitietokoneeseen tarvittavan laitteiston. Lisäksi IQM pyrkii yhteistyöhön kvanttiohjelmointia tekevien yritysten kanssa. ”Haluamme investoida syväteknologian startup-yrityksiin, jotka muovaavat tulevaisuutta ja edistävät yhteiskunnan kehitystä. IQM on täydellinen esimerkki oman alansa huippuosaajasta, jonka työskentelyllä kvanttilaskennan parissa tulee olemaan merkittävä vaikutus tuleviin sukupolviin”, sanoo Vsquaredin ja Vito Venturesin perustajaosakas Herbert Mangesius. Vaikka kvanttiteknologia on vielä kehitteillä, valtiot ja yksityiset organisaatiot eri puolilla maailmaa investoivat siihen kilpailukykynsä säilyttämiseksi ja tulevan kvanttivalmiuden varmistamiseksi. IQM:n tavoitteena on tehdä 20-luvusta vuosikymmen, jolloin kvanttitietokoneilla tehdään merkittäviä läpimurtoja reaalimaailman sovelluksissa kuten terveydenhuollossa, logistiikassa, rahoitusalalla ja kemiantekniikassa. ”IQM on ylittänyt villeimmätkin haaveeni siitä, miten Suomessa tehty kvanttitutkimus viedään teollisuuteen”, sanoo IQM:n päätiedemies Mikko Möttönen.

Kuvat IQM quantum computer design Lataa Perustajat: Vasemmalta oikealle: Tohtori Jan Goetz, IQM:n toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista; Professori Mikko Möttönen, IQM:n päätiedemies ja yksi sen perustajista; Tohtori Kuan Yen Tan, IQM:n teknologiajohtaja ja yksi sen perustajista; Tohtori Juha Vartiainen, IQM:n operatiivinen johtaja ja yksi sen perustajista Lataa Vasemmalta oikealle: Tohtori Axel Thierauf, IQM:n hallituksen puheenjohtaja; Professori Enrique Solano, IQM Germany toimitusjohtaja; Tohtori Jan Goetz, IQM:n toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista Lataa