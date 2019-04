Irlantilaisen musiikin hurmaa Kangasalla heti pääsiäisen jälkeen

Irlantilaisen musiikin festivaali Kangasala Irish Festival – The Spring Gathering järjestetään Kangasala-talossa ja Kangasalan keskustassa to 25.4– la 27.4.2019. Luvassa kolme päivää täynnä mm. energisiä konsertteja irlantilaisine huippuvieraineen, vapaamuotoisia jameja sekä irlantilainen kyläjuhla, jonka tähtinä loistavat paikalliset taitavat nuoret.

– Jos monipuolisesta ohjelmistosta pitäisi valita vain yksi, niin festivaalin huippuhetket koetaan pääkonserteissa perjantaina ja lauantaina, kertoo festivaalin taiteellinen johtaja Maija Koskenalusta.



– Niissä yhdistyvät monipuolisesti irlantilainen musiikki, tanssi ja irlantilaisen kulttuurin välittömyys. Lisäksi saamme tänäkin vuonna mukaan Kangasalan lukion suositun mieskuoron, Testostenorit. Nuorten miesten taitava laulu ja energia hurmaavat varmasti kuulijan kuin kuulijan, Koskenalusta vinkkaa.



Tänä vuonna pääkonsertit kantavat nimeä Eala and Friends – kohtaamisia. Niissä kohtaavat irlantilainen ja suomalainen kansanmusiikki, joille molemmille on tyypillistä kaihoisa juurevuus, joka puhuttelee ja koskettaa kuulijaa.



Lavalle astuvat suomalaisen irlantilaisen musiikin yhtye Eala sekä irlantilaiset muusikkovieraat Kirsten Allstaff, Tola Custy, Thomas Johnston ja Cillian O’Dalaigh, jotka tuovat mukanaan tuulahduksen aitoa irlantilaista välitöntä tunnelmaa ja suoraan sieluun soljuvia melodioita. Lavalla nähdään myös hurmaava Kangasalan lukion mieskuorolaiset, Testostenorit.



Irlannin tuhatvuotinen historia avautuu uudella tavalla perinteisten irlantilaisten ryhmätanssien kautta Jigs to Jacobites – tarinat tanssien takaa -esityksessä torstaina. Tanssia, musiikkia ja tarinankerrontaa yhdistävä kokonaisuus perustuu Orfhlaith Ní Bhriainin ja Mick McCaben kirjaan. Ní Bhriainin (laulu, piano, concertina) ja McCaben (irlantilainen huili, tinapilli) lisäksi esiintyjinä irlantilaisen tanssin maailmanmestari Ruairi McCabe sekä Kangasalan oma taituri Maija Koskenalusta pianossa.

Musiikkisatu, kielikylpy ja irlantilainen kyläjuhla sopivat kaikenikäisille

Koko perheen musiikkisatuteos Hiljainen puu ja soivan metsän otukset lauantaina on samalla kielikylpy. Satumetsäksi muuttuneessa Kangasala-salissa opitaan musiikin, leikin ja laulujen kautta perheen pienimmät oppivat englanninkielisiä sanoja. Teoksen on luonut irlantilainen musiikkikasvattaja, FT Thomas Johnston.

Irlantilaista kyläjuhlaa vietetään Kangasalan Pirtillä lauantaina iltapäivällä. Lapsiystävällisen tapahtuman ohjelmaan kuuluu musiikkia, irlantilaistanssia, laulua - ruokaa ja juomaa unohtamatta. Rennon tapahtuman tähtinä ovat paikalliset nuoret – Testostenorit ja Kangasalan lukion taitavat musiikkilinjalaiset – ja irlantilaiset vieraat. Soittamassa mm. viulisti Tola Custy.

Sukella syvemmälle irlantilaiseen kulttuuriin jameissa ja työpajoissa

Iltakonserttien jälkeen musisoidaan yhdessä jameissa Myrskyluodossa perjantaina ja Ravintola Pepperissä lauantaina. Jamit (’session’) ovat irlantilaisen musiikin perinne, jossa soittajat kokoontuvat yhteen musisoimaan rennossa ilmapiirissä.

Festivaalin ohjelmaan kuuluu irlantilaisen musiikin ja tanssin opetusta. Opettajina toimivat festivaalin irlantilaiset esiintyjät sekä suomalaiset irlantilaisen musiikin ja tanssin taitajat. Tiedote työpajoista täällä

Festivaalia järjestää Irish Music Society of Tampere ry, yhteistyökumppaneinaan Kangasala-talo Oy ja Online Academy of Irish Music (OAIM). Kevään 2019 festivaalia ovat tukemassa myös muun muassa Business Kangasala Oy, Kangasalan kaupunki ja Irlannin Suomen suurlähetystö.

Festivaalin konsertit

Jigs to Jacobites – tarinat tanssien takaa Kangasala-salissa to 25.4. klo 18

Liput Kangasala-talolta 15/10/8 €, Lippu.fi 17,50/11,50/9,50 € + toimitusmaksut

Pääkonsertit: Eala and Friends – kohtaamisia Kangasala-salissa pe 26.4. klo 19 ja la 27.4. klo 18

Liput Kangasala-talolta 25/20/12,50 €, Lippu.fi 27,50/22,50/14 € + toimitusmaksut

Hiljainen puu ja soivan metsän otukset Kangasala-salissa la 27.4. klo 11

Liput Kangasala-talolta 8 €, Lippu.fi 9,50 € + toimitusmaksut



Irlantilainen kyläjuhla Kangasalan Pirtillä la 27.4. klo 15

Liput Kangasala-talolta 10/5 €, Lippu.fi 11,50/6,50 € + toimitusmaksut

Lippu ei sisällä ruoka- ja juomatarjoiluja. Ovet avoinna klo 14.30.

Liput myynnissä Kangasala-talolta sekä Lippu.fi:n myyntikanavissa.

Tapahtumapaikat:

Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6, 36200 Tampere

Nuorisoseuran Pirtti, Tapulintie 6, 36200 Kangasala

Katso koko ohjelmisto festivaalin sivuilta.



