Irti masennuslääkkeistä -kirja tarjoaa tutkittua tietoa ja vertaistukea vieroittumisen avuksi

Masennuslääkkeet tuovat monelle tarvittavan avun, mutta osalle käyttäjistä niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Jenny Rostainin Irti masennuslääkkeistä on ensimmäinen suomalainen tietokirja, jossa keskitytään masennuslääkkeiden vaiettuun puoleen: siihen miten niistä voi hallitusti päästä eroon.

Irti masennuslääkkeistä käsittelee muun muassa sitä, miten masennuslääkkeet tarkalleen ottaen vaikuttavat aivoihin ja koko kehoomme. Samalla käy ilmi, miksi kehon palautuminen lääkityksestä ei tapahdu hetkessä. Laajaan, yli 700 vastauksen kyselyaineistoon pohjautuva teoskertoo, miten vaikeita oireita voi lievittää, miten pitkään oireilu voi jatkua ja millaisia oireita henkilö voi odottaa vielä kokevansa. Lisäksi pohditaan muita toipumisen välineitä ja masennuksen synnyn syitä uusimman tutkimustiedon valossa. Kirjassa esitellään myös lääkkeettömän hoidon keinoja, kuten suolistolle ja mielelle suotuisaa ruokavaliota.

Kirja on tarkoitettu vertaisavuksi kaikille, jotka ovat yrittäneet lopettaa, lopettaneet tai toivovat lopettavansa masennuslääkityksen, sekä heidän läheisilleen. Lisäksi kirjassa on huomioitu ammattilaiset ja asiantuntijat, jotka työskentelevät masennuspotilaiden parissa. Kriittisyydestään huolimatta kirja ei ole lääkevastainen vaan kannanotto paremman lääkitsemiskulttuurin ja hoidon puolesta. Vaikka lopettaminen tuntuu usein pelottavalta, on kirjan sanoma lupaus siitä, että jokaisella on mahdollisuus toipua.

”Masennuslääkkeiden lopetusoireista keskusteltaessa huomaa, miten herkkä ja tabun kaltainen aihe masennuslääkityksen käyttö vielä tänäkin päivänä on. Avun saanti on kuitenkin tärkeää: kyselyyni vastanneista jopa 78 prosenttia koki, että masennuslääkkeiden vieroitus- ja lopetusvaiheen aiheuttama oireilu voi heikentää huomattavasti elämänlaatua”, kertoo Jenny Rostain.

Helsinkiläinen Jenny Rostain (s. 1982) on ammatiltaan tietokirjailija, näyttelijä, käsikirjoittaja ja valokuvaaja, joka eli vuosia New Yorkissa opiskellen ja uraa luoden. Hänen jääkiekkoilija Tommi Kovasesta kertova esikoisteoksensa Kuolemanlaakso oli arvostelu- ja myyntimenestys, ja se valittiin Vuoden urheilukirjaksi 2017. Rostain on myös kirjoittanut kirjan Liian rikki kuolemaan, joka kertoo väkivallan aiheuttamasta traumaperäisestä stressihäiriöstä, sekä Tommi Kovasen tarinaa jatkavan teoksen Jääkylmä.

224 sivua | Saatavana painettuna kirjana, e- ja äänikirjana