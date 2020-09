Isä Ioannis Lampropoulos Ilomantsista on Vuoden pappi

Ortodoksisten pappien liitto ry myönsi tunnustuksen esimerkillisestä palvelutehtävän hoitamisesta Joensuussa järjestetyillä opintopäivillä.

Ortodoksisten pappien liitto (OPL ry) on jo pitkään palkinnut kirkollisessa työssä ansioitunutta papistoa Vuoden pappi -tittelillä. Tunnustusta ei kuitenkaan myönnetä vuosittain, vaan liiton hallituksen harkinnan mukaan vain silloin, kun siihen löytyy erityiset perusteet.

Tänä vuonna liitto tiedotti jo etukäteen, että Joensuussa 27.–29.9. järjestettyjen papiston päivien päätteeksi julkaistaan tieto Vuoden pappi 2020 -tunnustuksen saajasta.

Tunnustuksen sai Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra, isä Ioannis Lampropoulos.

Liiton hallitus perusteli valintaansa seuraavasti:

"Isä Ioannis hoitaa ja palvelee omaa seurakuntaansa suurella rakkaudella ja ahkeruudella. Oman laumansa palvelemisen lisäksi hän on aina valmis tekemään työtä kirkon hyväksi siellä missä tarvetta on. Hän kantaa huolta kirkkomme tulevaisuudesta ja on aktiivisesti visioimassa sekä kehittämässä uusia toimintamalleja. Rakkaus kirkkoa ja seurakuntalaisia kohtaan sekä aktiivisuus ja yleinen antaumus, jolla hän palvelutehtävänsä hoitoon omistautuu, on jokaiselle kirkon palvelijalle erinomaisena esimerkkinä."

Kirkko iloitsee isä Ioanniksen työstä ja toivottaa hänelle monia armorikkaita vuosia.