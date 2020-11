Isäntälajin perimän vaihtelu vaikuttaa virusten monimuotoisuuden esiintymiseen luonnossa

Pahoinpitelyjen yleisyys edellisvuosien tasolla, petosrikokset lisääntyneet 30.10.2020 09:00:00 EET | Tiedote

Viranomaisten tietoon tulleen rikollisuuden taso on viimeisten kymmenen vuoden aikana ollut pääosin laskusuuntainen. Merkittävä osatekijä on ollut varkausrikollisuuden ja eräiden muiden omaisuusrikosten huomattava väheneminen. Väkivaltarikosten määrä on pysynyt vakaana sekä kyselylähteiden että viranomaisten tietoon tulleen rikollisuuden osalta.