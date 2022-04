Isät avautuvat: ”Lapsiperhe-elämä vituttaa”

Sari Karhulahdelle Mikael Agricola -kääntäjäpalkinto Richard Powersin Pulitzer-palkitun Ikipuut-romaanin suomennoksesta 8.4.2022 14:00:00 EEST | Tiedote

Sari Karhulahti on saanut Suomen merkittävimmän kaunokirjallisuuden kääntäjäpalkinnon Richard Powersin Ikipuut-romaanin (Gummerus) suomennostyöstä. Englanninkielisen alkuteoksen nimi on The Overstory. Mikael Agricola -palkinnon arvo on 10 000 euroa.