Islannissa otettiin käyttöön suomalaiset Evondos-lääkeannostelurobotit

Evondos on Pohjoismaiden johtava automaattisten lääkeannostelupalveluiden tarjoaja. Evondosin lääkeannostelupalvelu varmistaa sen, että kotihoidon asiakkaat saavat oikeat lääkkeet oikeaan aikaan sekä oikeana annoksena automaattisesti, mikä parantaa lääkehoidon laatua ja tukee itsenäistä elämää kotona.

Hoito-organisaatioille palvelu tarjoaa merkittäviä laatu- ja kustannushyötyjä.

Financial Timesin mukaan Evondos on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä, joka palvelee yli 200 sairaanhoitopiiriä tai kuntaa Pohjoismaissa. Evondos on perustettu Suomessa, ja sillä on tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Evondos on johtava yritys automaattisen lääkeannostelun alalla ja nyt Islannin palvelujen käyttöönoton myötä, myös aidosti pohjoismainen terveysteknologiayritys.