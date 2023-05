Ismo Kokko pohjoismaisen kuljetustyöntekijöiden liitto NTF:n johtoon

Hallitusohjelmassa tieverkko ja kuljetusala pitää nähdä Suomen kilpailukykytekijänä 22.4.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Maanteillä on Suomen kilpailukyvyn kannalta valtavan suuri merkitys. 90 prosenttia henkilöliikenteestä ja 70 prosenttia tavaraliikenteestä kulkee teitä pitkin. Hallitusohjelmassa on satsattava liikennepolitiikkaan, jossa teiden kunnossapitoon on riittävät resurssit.