Ismo Salminen on Vuoden kouluttaja 2023

”Kauppakamariverkostossa on erittäin laaja koulutustarjonta ja ammattitaitoisia kouluttajia, joten valinta ei ollut helppo. Ismo Salmisen valintaa puolisivat hänen pitkä kokemus HHJ-kurssien suunnittelusta, kehittämisestä ja kouluttajana toimimisesta” toteaa Koulutuspoolia kaksi vuotta johtanut Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Ismo Salminen on työskennellyt yli 30 vuoden ajan pk-yritysten johto- ja kehittämistehtävissä muun muassa toimitusjohtajana sekä hallinto- ja talousjohtajana. Vuodesta 2005 alkaen Salminen on toiminut hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana 17 pk-yrityksessä. Lisäksi hän on ollut hallituksen sihteeri ja lainopillinen neuvonantaja kahdeksassa yrityksessä vuodesta 2001 alkaen.

Vuonna 2019 Ismo Salminen aloitti Tampereen kauppakamarissa HHJ-koulutusten kehityksestä vastaavana johtajana. Tässä tehtävässä hän on yhtenäistänyt HHJ-koulutuksia valtakunnallisesti ja toiminut aktiivisesti HHJ-kouluttajapankin ja -perehdytysten puolesta. Lisäksi hänellä on keskeinen rooli HHJ-kokonaisuuden uusimman koulutuksen, korkean tason HHJ Pro -ohjelman rakentajana ja ohjelmajohtajana.