Iso-Längelmävedellä ja Iso-Tarjannevedellä vedenkorkeudet lähes huipussaan - säännöstellyistä järvistä Näsijärven, Pyhäjärven ja Vanajaveden vedenpinnat nousevat vielä kesäkuussa

Pirkanmaan suurilla luonnontilaisilla järvillä vedenkorkeudet ovat jo lähes huipussaan ja lähtevät viimeistään toukokuun puolessa välissä laskuun. Pienemmillä järvillä huippu on pääasiassa ohitettu ja vedenpinnat ovat jo siirtyneet kesäiseen laskusuuntaansa. Säännöstellyissä järvissä vedenkorkeuden nousu jatkuu toukokuun ajan. Kauvatsanreitillä vettä juoksutetaan poikkeusluvan turvin.

Luminen vuosi näkyy vedenkorkeuksissa

Tänä vuonna Pirkanmaalla lumikertymä oli keskimääräinen ja paikoin keskimääräistä suurempi, kun kahtena edellisenä vuonna lunta oli selvästi vähemmän. Tänä keväänä lumi suli nopeasti, mikä näkyi etenkin pienempien järvien nopeana tulvahuipun saavuttamisena. Pirkanmaan suurissa luonnontilaisissa järvissä, Iso-Längelmävedellä ja Iso-Tarjannevedellä, vedenkorkeuden nousu on pysähtymässä lähiviikkojen aikana ja vedenpinnat ovat lähdössä vähitellen laskuun. Näissä järvissä ollaan saavuttamassa hieman keskimääräistä suurempi tulvahuippu, mutta tulvavahinkoja tuskin syntyy.

Maaperä on tällä hetkellä edelleen märkää, minkä vuoksi mahdolliset sateet valuvat nopeasti maastosta vesistöihin. Sateet voivat nostaa järvien vedenkorkeuksia selvästi nykyistä korkeammalle.

- Kun kasvukausi lähtee kunnolla käyntiin ja puihin kasvaa lehti, maaperä alkaa kuivua. Lämpenevien säiden myötä haihdunta vesistä ja kasvillisuudesta lisääntyy, jolloin vesien valuminen maastosta järviin ja jokiin vähenee. Tästä syystä kesäkaudella vedenkorkeudet taipuvat laskusuuntaan, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Säännöstellyissä järvissä vedenkorkeudet jatkavat nousuaan kesäkuulle saakka

Maakunnan suurimpien säännösteltävien järvien, Näsijärven, Pyhäjärven, Vanajaveden ja Kyrösjärven, vedenkorkeuksia laskettiin helmi-maaliskuun ajan kevättulviin varautumiseksi. Vedenkorkeudet ovat nousseet alimmasta tasostaan useita kymmeniä senttejä huhtikuun aikana. Toukokuussa järvien vedenkorkeudet nousevat edelleen, mutta huhtikuuta hitaammin. Tyypillisesti vedenkorkeudet ovat suurimmillaan kesäkuun puolessa välissä.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan säännösteltyjen ja luonnontilaisten järvien havaittuja vedenkorkeuksia 27.4.2021. Säännösteltyjen järvien yhteydessä esitetään säännöstelyä hoitava toimija. Vedenkorkeuden yhteydessä on esitetty suluissa vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 1970–2020 keskimääräiseen arvoon kyseisenä päivänä. Arvot on esitetty N2000-korkeusjärjestelmässä.

Järvi 27.4.2021 Näsijärvi, Tampere (s, Tampereen sähkölaitos Oy) 95,38 (+0,27) Pyhäjärvi, Näppilä (s, UPM Energy Oy) 77,33 (+0,08) Vanajavesi, Toijala (s, Pirkanmaan ELY-keskus) 79,60 (+0,07) Kyrösjärvi (s, Kyröskosken Voima Oy) 83,90 (+0,19) Kukkia, Pälkäne (lt) 87,26 (+0,28) Längelmävesi, Kaivanto (lt) 84,78 (+0,22) Keurusselkä (lt), Mänttä 106,51 (+0,53) Kitusjärvi, Virrat (lt) 117,00 (+0,19) Tarjannevesi, Visuvesi (lt) 96,98 (+0,41) Toisvesi (lt) 99,12 (+0,50)

s = säännöstelty, lt = luonnontilainen

Mouhijärven ja Kiikoisjärven (Sastamala) säännöstelylupaan saatu poikkeamismahdollisuus

Mouhijärven ja Kiikoisjärven voimassa olevat säännöstelyluvat ovat osoittautuneet haasteelliseksi toteuttaa eri osapuolia tyydyttävällä tavalla mm. ilmastonmuutoksen ja alueen ominaispiirteiden säännöstelylle aiheuttamien haasteiden takia. Tästä syystä säännöstelylupiin valmistellaan parhaillaan pysyvää muutosta, jolla voidaan tarvittaessa jättää tekemättä pakollinen vedenkorkeuden alentaminen ennen kevättulvaa ja siten mahdollistaa joustavaa juoksutuksen säätelyä kulloinkin vallitsevien vesitilanteiden mukaan. Samassa yhteydessä haetaan lupa kalateiden rakentamiseksi nykyisten patojen yhteyteen, jolla vähennetään merkittävästi kalannousuesteitä Kauvatsanreitillä. Säännöstelyluvan haltijana toimii Pirkanmaan ELY-keskus valtion edustajana ja säännöstelyä hoitavat paikalliset järjestely-yhtiöt.

