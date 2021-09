Iso osa PCOS:n kanssa elävistä jää yhä ilman diagnoosia

Potilasjärjestön kehittämä mobiilisovellus lisää ymmärrystä kuukautiskiertoon liittyvien oireiden moninaisuudesta 17.4.2020 12:09:43 EEST | Tiedote

Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry on julkaissut uuden version kuukautisten ja kuukautisoireiden seurantaan tarkoitetusta Moona Oirepäiväkirja -mobiilisovelluksesta. Moona Oirepäiväkirjan on kehittänyt voittoa tavoittelematon kolmannella sektorilla toimiva järjestö ja tästä syystä sovellus pystytään tarjoamaan käyttäjille ilmaiseksi, ilman mainoksia. Korento ry:n tavoitteena on vastuullisen kuukautispuheen ja avoimen gynekologisen puheen lisääminen sekä gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa elävien hyvinvoinnin ja edunvalvonnan parantaminen. Moona Oirepäiväkirja on kehitetty työkaluksi kaikille, jotka haluavat tutustua omaan kehoonsa ja kuukautiskiertoonsa.