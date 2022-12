Iso Roban päiväkodit - vanhasta toimistorakennuksesta moderniksi oppimisympäristöksi

Päiväkoti Roba ja Daghemmet Roban sijaitsevat vuonna 1983 valmistuneessa, entisessä liike- ja toimistorakennuksessa ja sijoittuvat rakennuksen kaikkiin kuuteen kerrokseen. Kummallakin on talossa omat sisätilat ja ylimmässä kerroksessa sijaitsevat henkilökunnan tilat. Päiväkodit korvaavat Daghemmet Albertin, Päiväkoti Meripirtin Hiekkarannantie 6:ssa ja Pietarinkatu 14:n toimipisteet sekä osan Päiväkoti Kaisaniemen paviljonkitiloista.



Päiväkotitoiminta alkoi Iso Roobertinkadulla elokuun alussa. Tilat on suunniteltu 240 lapselle. Tällä hetkellä suomenkielisellä puolella on 130 lasta ja ruotsinkielisellä puolella 63 lasta.



Kantakaupungin vilinästä huolimatta, kävelykatu luo turvallisen ympäristön päiväkodin sisäänkäynnin yhteyteen. Iso suojaisa sisäpiha on viihtyisä ja ainoastaan päiväkodin käytössä.



”Perheet, joiden lapset tulevat tähän päiväkotiin, ovat tottuneet kaupunkielämään. Keskusta sijaintina nähdään positiivisena, useimmat vanhemmat ovat joko töissä lähistöllä tai asuvat lähellä keskustassa tai sen läheisyydessä. Ulkoiluun ja retkeilyyn päiväkotiryhmät hyödyntävät sisäpihan lisäksi myös lähialueiden julkisia viheralueita kuten Sinebrychoffin puistoa ja Johanneksenpuistoa, näin ollen käyttäen kaupunkia oppimisympäristönä”, kertovat päiväkotien johtajat Kaisa Viitanen ja Lise-Lotte Ekberg-Tallqvist.

Poikkeuksellinen kohde päiväkodiksi

Kantakaupungissa päiväkotikäyttöön soveltuvia tiloja ja tontteja on vähän, mutta lasten määrä alueella kasvaa. Käyttötarkoituksen muutos ja rakennuksen uudistaminen on usein purkamista parempi vaihtoehto, ja Roban päiväkodit ovatkin loistava esimerkki rakennusten joustavuudesta.

Rakennuksen omistaa Sponda Investment Properties A Oy, jolta Helsingin kaupunki vuokraa tilat. Rakennuksen pääsuunnittelija on arkkitehti Ilkka-Antti Hyvärinen Trium Arkkitehdit Oy:stä.



Hanke on suunniteltu BREEAM-ympäristösertifikaatin mukaisesti ja sertifikaatin hakuprosessi on käynnistetty.



Suunnitteluun on vaikuttanut päiväkotien tarpeiden ohella poikkeuksellinen sijainti. Iso Roban päiväkodit ovat laajuudessaan ainutlaatuisia koko Helsingissä. Kokonaisuus on suurin ja yksi niistä harvoista päiväkodeista, jotka sijaitsevat entisessä toimistorakennuksessa.



Haasteita toimistorakennuksen muuttamiseen päiväkodiksi toivat erilaiset viranomaismääräykset sekä kaupungin omat suunnitteluohjeet, jotka ovat tiukemmat päiväkodeissa kuin liike- tai toimistorakennuksissa. Erityistä huomiota kiinnitettiin henkilöturvallisuuteen, sisäilman laatuun, valaistukseen, paloturvallisuuteen, äänenvaimennukseen ja esteettömyyteen.



”Kaupungin puolelta tilojen suunnittelua ohjattiin päiväkoteja varten laaditulla suunnitteluohjeella, joka on kaupungin oma ohjekirjanen. Toimistorakennus soveltui hyvin päiväkodin tarvitsemiin tila- ja ryhmäkokoihin ja mm. uusien ilmastointiputkien sijoittaminen mataliin huonekorkeuksiin onnistui taitavalla suunnittelulla.



Kiinteistössä on muita käyttäjiä päiväkodin lisäksi ja päiväkodinkin käyttämässä porrashuoneessa kulkee ulkopuolisia henkilöitä, joten tilaturvallisuutta parannettiin siten, että päiväkodin omiin tiloihin pääsee vain kulunvalvottujen ovien kautta”, avaa projektinjohtaja Marjut Rantapuro Helsingin kaupungin kaupunkiympäristöstä.



Kummankin päiväkodin henkilöstö oli aktiivisesti mukana rakennuttamistyöryhmässä alusta lähtien. Tilat suunniteltiin joustaviksi. Päiväkotien eri kerroksissa on liikuteltavia seiniä ja huonekaluja, joiden avulla henkilökunta voi helposti luoda erilaisia leikki- ja oppimisympäristöjä. Suurin osa huoneista on suunniteltu teemoittain – päiväkodista löytyy muun muassa rakennushuone, eri ateljeehuoneita askartelulle ja taiteen tekemiselle, luontohuone, roolipelihuone sekä aistihuone. Tulevaisuudessa tarkoituksena on muokata teemoja lasten toiveiden mukaan.