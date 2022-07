Isoja lasipintoja ja arjen helppoutta - Tiivin kotimaiset ikkunainnovaatiot esillä Naantalin Asuntomessuilla

Luonnon kunnioitus sekä hyvinvointi ja onnellisuus ovat tämän vuoden Asuntomessujen kantavia teemoja. Asuntomessualue Lounatuuli ja messukodit onkin rakennettu luontoa ja ympäristöä kunnioittaen. Tämä näkyy mm. rakennusmateriaaleissa, messukotien tilasuunnitteluissa ja pihoissa sekä messualueen sijainnissa, joka on keskellä luontoa, mutta lähellä Naantalin keskustaa palveluineen.

Isojen ikkunoiden ja luonnonvalon suosio näkyy messukodeissa

Kiinteiden ikkunoiden suosio on noussut merkittävästi niin uudis- kuin korjausrakentamisessakin ja tämä trendi on jälleen nähtävissä myös Naantalin Asuntomessuilla. Kiinteät ikkunat mahdollistavat suuremmat ikkunakoot, ja minimalistisen karmirakenteen ansiosta valoaukko on suurempi kuin samankokoisessa avautuvassa ikkunassa. Tämän vuoden messukodeissa korostuu luonnonvalon tärkeys ja messuilla onkin nähtävillä paljon laajoja ikkunapintoja.

Tiivin laajalla ikkuna- ja ovivalikoimalla voidaan luoda näyttäviä ja suuria lasipintoja, unohtamatta kodin energiatehokkuutta, turvallisuutta tai hyvinvointia. Ikkunoilla ja ovilla on suuri rooli kotien suunnittelussa, sillä ne luovat puitteet tilojen toiminnoille, kalusteiden valinnalle ja muulle sisustukselle. Ikkunoiden tuoma luonnonvalo on vain yksi osa tilojen suunnittelua, mutta myös niiden materiaali, väri ja muotoilu sekä ominaisuudet määrittävät tilojen tunnelmaa ja toiminnallisuutta.

Muuta käsityksesi ikkunoista ja ovista Naantalissa

Suurten kiinteiden ikkunoiden ja luonnonvalon lisäksi Naantalin Asuntomessukohteissa korostuu arjen helppous ja hyvinvointi. Tiivi pyrkii tuotteillaan ja palveluillaan tekemään rakentamisesta, remontoinnista ja asumisesta mukavampaa, helpompaa ja turvallisempaa.

Tiivin ikkunoita ja ovia onkin nähtävillä useassa eri messukodissa. Muun muassa Tiivin edistyksellinen ja markkinoiden kaunein Kristalli-ikkuna loistaa messukodeissa minimalistisella tyylikkyydellään sekä ainutlaatuisilla ominaisuuksillaan. Elegantin ja viimeistellyn tyylin kruunaa piilossa olevat piilosaranat, sekä käyttömukavuutta ja turvallisuutta lisää sisään kelautuvat kaihdinnarut. Ikkunat voidaan varustella lukuisilla erilaisilla lasituksilla ja lisävarusteilla kuten auringon lämpösäteilyä estävillä auringonsuojalaseilla, mobiilisignaalia vahvistavilla Antennilaseilla tai terveellisempää sisäilmaa suodattavalla Siitepölyverkolla.

Tiivin Kristalli -ikkunoihin voi tutustua Kannustalon Auma -kohteessa nro 4. Melkein 3 metriä korkeat Tiivin Maisema -ikkunat yhdessä Profinin Lasiliukuoven kanssa muodostavat näyttävän lasiseinän, josta luonnonvalo tulvii sisälle olohuoneeseen ja ruokailutilaan. Auman ikkunoihin on lisäksi valittu Tiivi Connect Antennilasit varmistamaan mobiilisignaalin toimivuus sisätiloissa.

Tiivin messuosasto löytyy kohteen 4. Kannustalo Auman yhteydestä.

Tutustu Tiivin ikkunoihin ja oviin seuraavissa messukodeissa Naantalissa:

Kohde 4: Kannustalo - Auma

Kohde 7: Kastelli - Hirsi Aisti

Kohde 8: Lakka - Betoniviidakko

Kohde 11: Kastelli - Kultaranta

Kohde 12: Talo Pukkila

Lisätietoja:

Mika Kanervo, markkinointipäällikkö, Tiivi

mika.kanervo@tiivi.fi / 050 375 6333

https://www.tiivi.fi/asuntomessut-2022/