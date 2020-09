Ison-Britannian hallitus ja IBM allekirjoittivat aiesopimuksen pilvipalveluiden käytöstä koko julkisella sektorilla

Yhteistyön tavoitteena on antaa hallitukselle tarvittavat työkalut uusien pilvipohjaisten kansalaispalvelujen kehittämiseen ja vauhdittaa uusia innovaatioita.

LONTOO– 29.7.2020: Ison-Britannian julkisten hankintojen ohjaus- ja neuvontaelin (Crown Commercial Service – CCS) ja IBM allekirjoittivat kolmivuotisen yhteisymmärryspöytäkirjan, joka tasoittaa tietä pilvipalveluiden käyttöönotolle julkisen sektorin toimijoiden keskuudessa. Tämä ns. aiesopimus antaa kaikille julkisen sektorin organisaatioille mahdollisuuden aloittaa pilviteknologioiden ja -palveluiden käyttäminen. Niiden avulla on tarkoitus kehittää uusia palveluja Ison-Britannian kansalaisille.



Valtion hallinnon organisaatioiden kaltaisten voimakkaasti säänneltyjen tahojen tulee pitää huolta siitä, että kaikki niiden toiminnot, prosessit ja palvelut vastaavat nykypäivän vaatimuksia. Modernisointi ei kuitenkaan saa vaarantaa turvallisuutta tai asetettuja vaatimustasoja. Ottamalla käyttöön IBM:n julkisen pilviympäristön valtion hallinnon organisaatiot pääsevät hyödyntämään pilven mukanaan tuomaa nopeutta ja joustavuutta. Samoin käytettävän datan, työkuormien ja sovellusten yhteensopivuus ja tietoturva on varmistettu.



Aiesopimuksen mukaisesti kaikki keskushallinnon organisaatioiden, mukaan lukien paikalliset viranomaiset, koulut ja kansallisen terveyspalvelujen toimijat (National Health Service – NHS), pääsevät siirtämään työkuormia pilveen ja kehittämään uusia palveluja. Ne pystyvät nyt hyödyntämään julkisen pilviympäristön nopeutta ja ketteryyttä siirtyessä kohti digitaalista aikakautta. Kehittyneiden tietoturvaominaisuuksien avulla organisaatiot pystyvät varmistamaan vaatimustasojen ja turvallisuus vaatimusten täyttymisen, kuten pervasiivinen salaus. Menetelmä mahdollistaa tietojen suojaamisen kaikissa kohdissa. Salaus ei ole käytössä vain kuljetuksen aikana, vaan myös tallennettuna ja se tapahtuu automaattisesti.



IBM:n julkinen pilviympäristö rakentuu avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisuista, kehittyneistä tietoturvateknologioista ja yritystason infrastruktuurista, jossa voidaan käyttää yli 190 avointa rajapintaa (API). Näistä esimerkkinä AI, blockchain, IoT, serverless ja DevOps API:t. Rajapinnat antavat organisaatioille entistä joustavamman pääsyn palveluihin ilman pelkoa siitä, että ne olisivat riippuvaisia tietyistä palvelun toimittajista. Organisaatiot voivat myös varmistua siitä, että kaikki tärkeä, kuten data, tietoturva, palvelut ja työkuormat pysyvät omassa hallinnassa oli sitten kyseessä hybridi- tai monipilviympäristö. Aiesopimuksen puitteissa heillä on pääsy kattavaan ratkaisupakettiin, mukaan lukien IBM Multicloud Manager, IBM Cloud Paks, Red Hat OpenShift, Cloud Garages, Power Virtual Servers on Cloud, VMware ja Cloud Migration Services.



“CCS:n ydinosaamista ovat kaupalliset sopimukset, jotka auttavat kaikkia julkisen sektorin toimijoita säästämään aikaa ja rahaa päivittäistavaroiden ja -palveluiden ostamisessa. Aiesopimus IBM:n kanssa tarjoaa arvokasta tukea julkisen sektorin organisaatioille, kun ne jatkavat uusien palveluiden kehittämistä ja parantavat kansalaisille suunnattuja palveluja koko maassa. ", sanoo CCS:n toimitusjohtaja Simon Tse.



IBM lukeutuu maailman eettisimpien yritysten joukkoon, jonka toimintaa ohjaa vahvasti luottamukselle ja läpinäkyvyydelle perustuva arvopohja. Samat arvot ohjaavat asiakasdatan käsittelyä ja siitä saatua analysoitua tietoa. IBM ei ole ainoastaan sitoutunut edistämään eettisten liiketoimintatapojen standardeja, vaan pitää tarkasti myös silmällä julkisen sektorin toimijoita säänteleviä toimintalinjoja ja käytäntöjä.



Aiesopimus perustuu hallituksen Cloud First -toimintamalliin, jonka mukaan julkisen sektorin organisaatioiden on arvioitava pilviratkaisut ennen minkään muun vaihtoehdon harkintaa. Se on myös yhdenmukainen valtionhallinnon Government Digital Service -yksikön viimeisimpien ohjeiden kanssa siitä, miten voidaan välttää teknologinen riippuvuus pilvipalvelun tarjoajasta. Valtionhallinnon organisaatioita kannustetaan ryhtymään toimiin riippumattomuuden varmistamiseksi valitsemalla tuotteita, jotka käyttävät avoimia standardeja ja tapoja, joilla voidaan varmistaa oman datan hallinta.



Tukeakseen asiakkaitaan, jotka toimivatvoimakkaasti säännellyillä teollisuudenaloilla IBM tarjoaamaailmanlaajuisen palvelinverkoston heidän käyttöönsä. Verkostoon kuuluu yli 60 pilvipalvelukeskusta 19 maassa ja 18 aikavyöhykkeella sekä kuudella IBM Cloud -alueella.Vuoden 2020 loppuun mennessä palvelinverkostoon odotetaan muutoksia, joilla suoritus- ja käyttöönottokyky voidaan säilyttää vaadittavalla tasolla. Ison-Britannian valtionhallinnon julkisen sektorin vaatiman korkeimman luokittelutason saavuttamiseksi IBM on jo monien vuosien ajan pitänyt yllä suojattua keskusta osana Ark Data Center -keskusta. Tämä suojattu keskus on hallituksen yhteisyritys julkisen sektorin palvelinkeskusten palvelujen toimittamiseksi Crown Hosting Frameworkin välityksellä. CHF tarjoaa fyysisen datakeskustilan julkisen sektorin organisaatioille. Suojattu keskus sijaitsee aivan Lontoon ulkopuolella, ja sitä käyttävät jo useat julkisen sektorin yksiköt ja virastot. IBM:n julkisen pilven kautta tarjottavassa palvelussa asiakkaat voivat kokea käytännössä mitä tarkoittaa kun data suojataan korkeimmalla mahdollisella tasolla. Suojaukseen kuuluu Keep-Your-Own-Key (KYOK) -ominaisuus, jonka avulla voit hallita suojattua avaininfrastruktuuriasi ja hyötyä saumattomasta integroinnista IBM Cloud -palveluihin.



"Julkisen sektorin jatkaessa nopeaa digitransformaatiota monia teollisuudenaloja syleilevät julkishallinnon organisaatiot tarvitsevat luotettavan, joustavan ja turvallisen teknologiaympäristön vastaamaan kansalaisten tarpeisiin ja monimutkaisiin turvallisuus- ja sääntelyvaatimuksiin", sanoi julkisen sektorin johtaja Janine Cook, IBM Iso-Britannia ja Irlanti. "Avoin hybridi-pilvialusta antaa julkiselle sektorille mahdollisuuden vauhdittaa innovaatioitaan ja se tarjoaa ketterämmän tavan kehittää uusia digitaalisia palveluita ja ottaa seuraava askel pilvistrategiassa."



IBM ja Crown Commercial Service -yksikkö allekirjoittivat sopimuksen vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä.



Englanninkielinen julkistus osoitteessa:

https://uk.newsroom.ibm.com/2020-07-29-UK-Government-and-IBM-sign-public-cloud-agreement-to-accelerate-innovation-across-public-sectorctor