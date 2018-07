ISOSAARESSA ILMAISET SAUNAT LOPPUKESÄN

Helsingin Isosaari avautui suurelle yleisölle 2017. Isosaari on yksi Helsingin seudun uloimmista saarista ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Nähtävyydet ja luonto ovat ainutlaatuisia. Saarella on hyvät palvelut kuten kaksi ravintolaa, vierasvenesatama, uimarantoja sekä kolme saunaa, joista suurin, Haapala, on ollut avoinna yleisölle maksullisena koko kesän. Nyt saunamaksut poistetaan.

”Helle on hellitellyt Isosaarta, kesä on sujunut tähän asti oikein mukavasti. Päätimme tarjota maksuttomat yleisösaunavuorot koko loppukaudeksi kaikille”, toimitusjohtaja Tomi Ståhlberg kertoo. ”Lisäsimme myös saunapäiviä niin, että yleisösaunan ovet ovat auki jokaisena yleisöristeilypäivänä puolesta päivästä iltakuuteen saakka. Ja kyllä, ilmaiseksi, saunan ovet ovat tosiaan auki kaikille”, Ståhlberg jatkaa.



Saari on ollut toisenakin kesänä varsin suosittu matkakohde. Isosaaressa on voinut uida

levättömässä vedessä usein silloinkin kuin mantereen rannoilla levää on ollut.



”Nyt myös uimapukujen pukeminen onnistuu helposti suojassa pukukopeissa ja uimisen päätteeksi voi käydä lämpimässä makean veden suihkussa, vaikkei saunomaan innostuisikaan. Suihku- ja uimakoppipalveluita meiltä on toivottu, mutta koska emme tähän hätään niitä pääse rakentamaan, ajattelimme avata ovet kaikille myös osittain tästä syystä”, Ståhlberg jatkaa.



Isosaareen pääsee pääkaupunkiseudun suurimmalla saaristolaislautta M/s Isosaarella Helsingin Kauppatorilta kahden tunnin välein. Laivassa on ravintola. Matka-aika suuntaansa on noin 40 minuuttia.