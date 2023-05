Istanbulin maamerkki Neidontorni avautuu jälleen

Kiz Kulesi, eli Neidontorni on ikoninen rakennus Istanbulin Aasian puoleisen rannikon edustalla. Kulttuuri- ja matkailuministeriön vuonna 2021 aloittaman kunnostustyön valmistuttua sen ovet ovat jälleen avoinna. Bosporinsalmella sijaitseva muistomerkki toimii nyt myös museona.

Neidontorni rakennetiin alun perin 500-luvulla eaa. saarelle noin 20 metrin päähän nykyisestä Üsküdarin rannikosta tullin tarkastuspisteeksi hallinnoimaan Bosporinsalmen läpi kulkevia aluksia ja keräämään veroja. 1200-luvulla Itä-Rooman keisari Manuel Komnenos määräsi tälle pienelle saarelle rakennettavaksi puolustusrakennelman. Bosporinsalmen sisään- ja ulospääsyä valvoi rautaketju, joka kulki tornien välillä.

Sulttaani Mehmed II valloitti Istanbulin vuonna 1453, jolloin saarelle rakennettiin puinen torni, joka toimi vuosisatojen ajan vartiotornina, majakkana ja karanteenipaikkana. Tasavallan aikakaudella kaupungin satamaviranomaisen pitkään käyttämä torni luovutettiin Turkin puolustusministeriölle vuonna 1964 ja Turkin merenkulkualan yrityksille vuonna 1983. Tällöin se toimi tutka-asemana ja varastona. Myöhemmin se toimi lyhyen ajan ravintolana, jonne pääsi vain veneillä Üsküdarin rannalta.

Neidontornin rikkaalla historialla on useita legendoja

Keskellä Bosporinsalmea sijaitsevalla Neidontornilla on myös useita legendoja, jotka lisäävät tornin mainetta. Ensimmäinen legenda kertoo tarinan kuninkaasta ja hänen prinsessatyttärestään, jonka ennustaja näki ennustuksessaan kuolevan käärmeen puremaan. Kuningas rakensi Salacakin edustalla oleville kallioille Neidontornin suojellakseen tytärtään. Prinsessa ei kuitenkaan lopulta voinut välttyä kohtaloltaan, vaan häntä puri käärme, joka tuli linnaan hedelmäkorissa.

Toisen legendan mukaan Leandros rakastui Heroon, joka oli tornissa asuva Afroditen nunna. Leandros ui joka yö tornin valoa seuraten Heron luokse. Eräänä yönä myrsky sammutti tornin valon, Leandros eksyi ja hukkui Bosporinsalmeen. Surun ja menetyksen murtamana Hero teki itsemurhan.

Kunnostushankkeessa on arvostettu alkuperäistä arkkitehtuuria

Neidontorni vaatii jatkuvaa huoltoa, koska se sijaitsee keskellä merta. Turkin kulttuuri- ja matkailuministeriö käynnisti vuonna 2021 kunnostushankkeen nimeltä ”Neidontorni avaa jälleen silmänsä”. Hanke toteutettiin ministeriön valvonnassa ja asiantuntevien akateemikkojen ja arkkitehtien, kuten professori Zeynep Ahunbayn ja Han Tümertekinin, konsultoimana. Osana viimeisintä kunnostusta tornin päärakenteista on poistettu kaikki betoniset lisäosat, joita ei ollut olemassa sen historiallisissa asiakirjoissa. Lisäksi torni ja saari, jolla se seisoo, on tuettu paaluilla ja seismisiä aaltoja estävillä eristeillä. Tornin sisäpihan yläpuolella oleva katto on poistettu ja korvattu puisella katolla, joka on valmistettu alkuperäisen muodon mukaisesti. Myös sisäpiha ja ulkolattiat on palautettu alkuperäiseen, historiallisissa asiakirjoissa määritettyyn materiaaliin.

Istanbulin asukkaat ja vierailijat ovat saaneet ihailla tätä eleganttia rakennusta kaupungin useista eri paikoista. Nyt kun se on avattu uudelleen museoksi, kävijät pääsevät ihastelemaan kaunista Istanbulia Neidontornista käsin.

Lue lisää: https://kizkulesi.gov.tr/en