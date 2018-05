IT-talo Nortal palkkaa satoja, henkilöstömäärä kasvaa tänä vuonna puolella

Liiketoiminnan- ja IT-alan konsultti sekä ohjelmistotoimittaja Nortal vahvistaa asemiaansa viidellä kotimarkkina-alueellaan Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Liettuassa ja Omanissa. Virossa vuonna 2000 perustettu yhtiö muutti nimensä Nortaliksi ostettuaan vuonna 2011 suomalaisen ohjelmistotoimittaja CCC Corporationin. Täysin työntekijöidensä omistaman Nortalin tavoitteena on palkata tänä vuonna 300 uutta työntekijää varmistamaan lisääntyneiden asiakasprojektien toimitukset. Myös Suomessa Nortalin toiminta on kääntynyt kannattavaksi ja yhtiön rekrytointitarve on liiketoiminnan ja asiakkuuksien kasvaessa huomattava.

Aktiivisesti uusia osaajia rekrytoiva Nortal tarjoaa nuorille IT-alan opiskelijoille kesäisin myös mahdollisuuden neljän kuukauden pituiseen syventävään koulutukseen. Se käsittää koulutus- ja mentorointiohjelman sekä palkallisen kokopäiväharjoittelun. Osallistujia Nortal Summer University -ohjelmassa on tänä vuonna mm. Suomesta, Virosta, Liettuasta ja Serbiasta.

Nortal on tunnettu erityisesti yhtenä maailman parhaiden verojärjestelmien rakentajista, sillä se on ollut merkittävässä roolissa Suomen ja Viron sähköisten verojärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Virosta lähtöisin oleva Nortal tuottaa asiakkailleen lisäarvoa yhdistämällä strategisen ja liiketoiminnallisen ymmärryksen teknologian avulla tehtävään muutokseen. Yhtiöllä on parhaillaan käynnissä lähes 200 projektia yli 20 maassa. ”Kansainvälinen liiketoimintamme ja asiakaskuntamme ovat viime aikoina kasvaneet kiihtyvään tahtiin. Myös Suomessa toimintamme on kääntynyt voitolliseksi ja meillä on tämän vuoden aikana alkamassa useita uusia ja merkittäviä asiakkuuksia, kuten konepajayhtiö Fortaco”, kertoo kansainvälisen Nortal-konsernin kaupallinen johtaja ja Suomen Nortal Oy:n toimitusjohtaja Harri Koponen ja jatkaa: ”Olemme jo vuosikausia toimineet Suomessa IT-järjestelmätoimittajana etupäässä raskaan teollisuuden suurasiakkaille, kuten Neste, Boliden, Outokumpu ja SSAB. Tänä vuonna laajennamme täälläkin palvelemaan myös matkailu-, liikenne-, media-, telekommunikaatio- ja terveydenhoitoalaa.” Kansainvälinen Nortal-konserni työllistää yli 600 IT-alan ja liikkeenjohdon ammattilaista viidellä kotimarkkina-alueellaan. Tällä hetkellä yhtiö hakee riveihinsä uusia ohjelmistokehittäjiä, projektipäälliköitä ja myyntihenkilöstöä erityisesti vahvassa kasvussa olevalle sähköisen kaupankäynnin alalle. Tavoitteena on palkata kaikkiaan 300 uutta tekijää kansainvälisiin positioihin, joista kymmeniä Suomeen. Nortalin monikulttuurinen organisaatio tarjoaa väylän sekä paikalliseen, että kansainväliseen toimintaan ja työskentelyyn niin senioireille, kuin myös junioritason osaajille. “Nortal on myös erinomainen talo uran aloitukseen. Meillä on mahdollisuudet kasvaa vahvaksi ammattilaiseksi kokeneempien tuella, sillä tarjoamme opiskelujaan viimeisteleville perinteistä lyhytaikaista harjoittelua paljon syvemmän ja aidomman kokemuksen todellisista IT-projekteista. Kansainvälistä uraa suunnitteleville tarjoamme myös kiinnostavia työmahdollisuuksia Baltiasta Yhdysvaltoihin ja jopa Afrikassa”, sanoo itsekin vaikuttavan kansainvälisen työuran tehnyt Harri Koponen. Nortal on monikansallinen, kuhunkin tarkoitukseen sopivinta informaatioteknologiaa hyödyntävä ja myös itse sitä rakentava liiketoiminnan mahdollistaja. Yhtiö luo asiakkailleen lisäarvoa yhdistämällä strategisen ja liiketoiminnallisen ymmärryksen teknologian avulla tehtävään muutokseen. Nortal luo saumattomia datapohjaisia liiketoimintasovelluksia ja prosesseja niin julkishallinnolle, kuin julkisille ja yksityisille yrityksille Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa ja Pohjois-Amerikassa. Yhtiön asiakaskuntaan kuuluu maailman johtavia telekommunikaatio-, rahoitus-, teollisuus-, logistiikka- ja terveydenhoitoalan yrityksiä sekä useita valtionhallinnollisia toimialueita verotuksesta eläkejärjestelmien ylläpitoon.

