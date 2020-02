Itä-Helsingin keskusta -kilpailussa jatkoon neljä ehdotusta

Malmin keskustavisio valmistui: aseman ympäristö tärkein kehitettävä asia 24.2.2020 09:00:00 EET | Tiedote

Malmin keskustan uudistamiseksi on tehty keskustavisioksi nimettyä suunnitelmaa vuodesta 2018 saakka. Työ on nyt valmistunut. Visiossa tärkeimmäksi uudistuskohteeksi tunnistettiin Malmin aseman ympäristö. Vision tavoitteena on kehittää Malmista koko Koillis-Helsingin vahva, vetovoimainen ja viihtyisä keskus.