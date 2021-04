Itä-Savossa on kielletty yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, muualla Itä-Suomessa rajoitus on 20 henkilöä

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitukset jatkuvat Itä-Suomen alueella. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla on kielletty yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla on kielletty yli kahdenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Määräykset ovat voimassa 23.4. - 22.5.2021.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 19.4.2021 tekemällään päätöksellä kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n nojalla Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla yli kahdenkymmenen (20) henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa. Mainituissa tiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 henkilöä, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli kuuden (6) henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa. Mainituissa tiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään kuusi henkilöä, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa.

Turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ja 22.2.2021 päivittämää ohjetta. Päivitetyissä ohjeissa on kuvattu 22.2.2021 voimaan tulleen tartuntatautilain 58 c §:n mukaiset lakisääteiset velvollisuudet, jotka koskevat tilaisuuksien ja kokousten järjestämisestä vastaavaa.

Määräykset ovat voimassa ajalla 23.4 - 22.5.2021.

Epidemiatilanne helpottamassa mutta ennakointi taudin leviämisen estämiseksi on tärkeää

Aluehallintovirasto toteaa, että epidemia on tällä hetkellä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueilla perustasolla. Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien alueilla epidemia on kiihtymisvaiheessa. Etelä-Savon epidemia on kuitenkin viimeisen kahden viikon aikana aiemmasta helpottamassa, ilmaantuvuus yhä pienenemässä ja lähestymässä perusvaihetta.

"Itä-Suomen aluehallintovirasto on saanut pyytämänsä arviot toimialueensa sairaanhoitopiirien covid-19-tilannekuvasta ja sairaanhoitopiirien esittämät näkemykset epidemian hillitsemiseksi tarvittavista rajoitustoimenpiteistä yleisötilaisuuksia koskien", kertoo aluehallintoylilääkäri Tiina Reijonen.

Päätöksen perusteena alueellisen tilanteen kokonaisarvio

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös perustuu tämänhetkiseen alueellisen tilanteen kokonaisarvioon, ottaen huomioon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön antama ohjaus rajoitustoimien tarpeellisuudesta.

Päätöksellä on vaikutusta yhteiskuntaan, talouteen, elinkeinoelämään sekä kokoontumisvapauden ja muiden perusoikeuksien toteutumiseen. Näihin kuitenkin puututaan ainoastaan siltä osin kuin on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sairaanhoitopiirien kuntien alueilla.

Aluehallintovirasto voi tehdä tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen enintään yhden kuukauden ajaksi. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudestaan.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös (pdf) | Kunnat, joita päätös koskee (pdf)

