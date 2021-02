Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta: Suojataan toisiamme toimimalla turvallisesti

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 23.2.2021 päivittämään alueellista tilannekuvaa koronavirustilanteesta.

Tartuntatautilain muutoksilla alueiden viranomaisille lisää keinoja koronavirustilanteen hillitsemiseksi

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti kertoi valmiustoimikunnalle 22.2.2021 voimaan tulleen tartuntatautilain muutoksista:

- Epidemiavaiheen arvioinnissa viranomaisten on ryhdyttävä välittömiin toimiin saatuaan tiedon torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä tai sellaisen vaarasta alueellaan. Toimenpiteiden on oltava ennakollisia ja riittävän laaja-alaisia. Alueen tilannetta arvioitaessa on merkitystä annettava myös ympäröivien alueiden tartuntatilanteelle sekä valtakunnalliselle epidemiatilanteelle. Kiihtymisvaiheen toimenpiteet voivat siis olla perusteltuja jo perustasolla ja leviämisvaiheen uhatessa on perusteltua ottaa viipymättä käyttöön kaikki tarpeelliset toimenpiteet. Rajoitustoimenpiteitä ei myöskään saa purkaa ennenaikaisesti.

Lakiin lisättiin yleinen hygieniavelvoite sekä mahdollisuus asettaa rajoitteita ja sulkea elinkeino- ja harrastustoiminnan tiloja nykyistä enemmän. Keinot on porrastettu siten, että velvoitteita ja rajoituksia voidaan tiukentaa, jos aiemmat toimet eivät ole riittäviä. Sääntelyä ei sovelleta yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Epidemian perustasolla tulee noudattaa hygieniavelvoitteita kaikissa asiakkaille tai muille osallistujille suunnatussa toiminnassa ja liikenteessä: käsien puhdistamismahdollisuus, tilojen ja pintojen puhdistamisen tehostaminen, ihmisten ohjeistaminen sekä riittävien etäisyyksien ylläpitäminen.

Kiihtymisvaiheessa kunta tai aluehallintovirasto voi edellyttää elinkeinonharjoittajia ja muita toimijoita järjestämään toimintansa niin, että lähikontakti asiakastiloissa ja muissa toimintaan osallistuville avoimissa tiloissa on mahdollista välttää. Tarvittaessa voidaan myös rajoittaa matkustajamääriä henkilöliikenteessä.

Leviämisvaiheessa kunta tai aluehallintovirasto voi sulkea asiakkaiden ja osallistujien käyttöön tarkoitetut liikunta- tai urheilutoiminnan tai huvi- ja virkistystoiminnan tilat kahdeksi viikoksi.

Lisätietoa koronavirusepidemian tasoista sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Laki tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

22.2.2021 päivitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytöstä.

Hiihtoloma lisää matkailua - suojataan toisiamme noudattamalla turvallisuusohjeita

Koronaviruspandemian tilannekatsausten yhteydessä valmiustoimikunta totesi, että hiihtoloma-aika lisää matkailua. Matkalle ei tule lähteä, jos on koronaan viittavia oireita. Jos oireita ilmaantuu matkan aikana, tulee hakeutua koronatestiin ja olla omaehtoisessa karanteenissa, kunnes testitulos valmistuu. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ikäihmisten ja riskiryhmäläisten suojaamiseen vierailujen aikana. Koronavirukselle altistuneet määrätään karanteeniin, mikä on yksi tärkeimmistä keinoista estää epidemian leviäminen. Karanteeniohjeita onkin syytä noudattaa. Suojataan toisiamme toimimalla turvallisesti.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa ja toimia viranomaisten välisenä tiedonvaihdonfoorumina, edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua sekä turvallisuusyhteistyötä.

