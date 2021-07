Itä-Suomen aluehallintovirasto: Oikeudellisia edellytyksiä avin asettamille kokoontumisrajoituksille Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ei tällä hetkellä ole

Jaa

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tänään saanut päätökseen arvioinnin kokoontumisrajoitusten asettamisesta kiihtymisvaiheeseen siirtyneiden Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten osalta. Aluehallintovirasto sai asian arviointiin vaikuttavat viimeiset selvitykset eilen torstai-iltana virka-ajan päättymisen jälkeen. Aluehallintovirasto katsoo, että oikeudellisia edellytyksiä kokoontumisrajoitusten asettamiseksi ei kummankaan sairaanhoitopiirin alueella tällä hetkellä ole.

Aluehallintoviraston päätöksenteko asiassa perustuu tartuntatautilakiin, jonka mukaan aluehallintovirasto voi kieltää yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset yhtä kuntaa laajemmalla alueella, jos se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi. Valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksytyssä hybridistrategiassa on suosituksenomaisia toimenpidevaihtoehtoja koronaepidemian eri vaiheisiin, ja kiihtymisvaiheessa kokoontumisia suositellaan rajoitettavan asettamalla yleisötilaisuuksille ja yleisille kokouksille erinäisiä terveysturvallisuusvelvoitteita. Tartuntatautilain mukaan aluehallintoviraston on tartuntatautilain mukaisia päätöksiä tehdessään hyödynnettävä alueensa sairaanhoitopiirien ja THL:n asiantuntemusta.

THL on aluehallintoviraston pyytämässä asiantuntija-arviossa todennut, että mikäli kokoontumisrajoituksilla voidaan alueella tosiasiallisesti vähentää riskiä vakavien, sairaalahoitoa vaativien sairastumistapausten tai kuolemien tai muiden vakavien terveyshaittojen merkittävästä lisääntymisestä, joka selvästi poikkeaa muissa infektiotaudeissa yleisesti hyväksytyistä, eikä muita keinoja ole käytettävissä, rajoituksia voidaan pitää perusteltuina.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Siun sote ovat pyydetyissä asiantuntija-arvioissaan katsoneet, että vaikka tartuntamäärät ovat niiden alueella korkeat, tällä hetkellä ei ole välttämätöntä rajoittaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä aluehallintoviraston päätöksellä. Vaikka covid-19 -taudin ilmaantuvuus on kasvanut, vakavien tautitapausten määrä on pysynyt alhaisena eikä sairaalahoidon kantokyky ole tällä hetkellä vaarassa. Rokotekattavuus etenee koko ajan vähentäen vakavien sairastumisten riskiä ja sairaalahoidon tarvetta. Tartuntojen lähteet ovat pääosin tiedossa ja jäljitettävyys on säilynyt hyvällä tasolla.

Huomioiden edellä mainittu ja kun jo tartuntatautilain 58 c § velvoittaa asiakas- tai osallistujapiirin oleskelutiloista vastaavan järjestäjän huolehtimaan laissa säädetyistä turvallisuus- ja hygieniakäytänteistä, aluehallintovirasto katsoo, että yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittaminen aluehallintoviraston päätöksellä ei ole tällä hetkellä tartuntatautilaissa tarkoitetulla tavalla välttämätöntä Pohjois-Savossa eikä Pohjois-Karjalassa.

Aluehallintovirasto seuraa tiiviisti epidemiatilanteen kehittymistä sen koko toimialueella ja arvioi kokoontumisrajoitusten asettamisen tarvetta aktiivisesti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Aluehallintovirasto korostaa rokotusten ottamisen tärkeyttä ja jokaisen vastuullista käyttäytymistä tartuntojen ehkäisemiseksi.

