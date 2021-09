Itä-Suomen avi selvittää koronatilannetta Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella - päätökset mahdollisista rajoituksista tehdään viikolla 36

Sommarjobbare, kom ihåg att be om ett arbetsintyg! 31.8.2021 16:25:51 EEST | Tiedote

Arbetarskyddsinspektörerna inspekterade under sommaren cirka 300 sommarjobb. En del av sommarjobbarna blev igen utan företagshälsovård eller ordentliga arbetsskiftsförteckningar. Det lönar sig alltid för sommarjobbare att be arbetsgivaren om ett arbetsintyg. Om arbetsgivaren inte ger ett arbetsintyg, kan man be arbetarskyddsmyndigheten om hjälp.