Itä-Suomessa ei voimassa olevia koronarajoituksia - valmiustoimikunta kokoontui

Suomen viimeiset kokoontumisrajoitukset ovat päättyneet - aluehallintovirastot ovat tehneet yli 400 koronapäätöstä pandemian aikana 1.10.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Epidemiatilanne on helpottanut rokotuskattavuuden nousun myötä koko maassa, eivätkä kokoontumisrajoitukset ole välttämättömiä enää millään alueella Suomessa. Viimeiset rajoitukset ovat päättyneet eilen 30.9.2021. Pandemian aikana alueellinen epidemiatilanne on vaihdellut merkittävästi, mikä on heijastunut myös eri aluehallintovirastojen tekemien rajoituspäätösten määrään ja sisältöön.