Itä-Suomessa ravintoloitsijat noudattavat suhteellisen hyvin koronaohjeistusta

Valtioneuvoston voimassa olevan asetuksen mukaisesti Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella anniskelu ravintoloissa on sallittua klo 24.00 saakka. Anniskelupainotteisissa ravintoloissa asiakaspaikkamäärä sisätiloissa on rajoitettu puoleen maksimimäärästä. Lisäksi jokaisella asiakkaalla tulee olla istumapaikka pöydän ääressä. Ulkoterasseilla ei ole rajoituksia.



Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen ravintoloissa koronaviruspandemia on tiedostettu kohtuullisen hyvin ja toimenpiteitä on tehty asiakasturvallisuuden parantamiseksi. Käsien desinfiointimahdollisuus oli tarjolla kaikissa tarkastetuissa paikoissa ja siivousta oli tehostettu. Myös aukiolorajoitukset olivat kaikissa kohteissa tiedossa. Puutteita löytyi edelleen pääasiassa ravintoloiden koronasuunnitelmista ja niiden tiivistelmistä. Niitä ei oltu päivitetty tai ne puuttuivat kokonaan. Tarkastajat antoivat ohjausta siitä, miten laaditaan asianmukainen koronasuunnitelma ja tiivistelmä. Tarkastusten yhteydessä annettiin myös määräyksiä laatia suunnitelma. Aluehallintovirasto tekee jälkitarkastuksia ja varmistaa, että havaitut puutteet korjataan.



Asiakkaalla on oikeus saada koronasuunnitelma tai sen tiivistelmä nähtäväkseen.

Vastuullisella toiminnalla hidastamme yhdessä koronaviruksen leviämistä

Itä-Suomen aluehallintovirasto muistuttaa, että vastuullisuus sekä ohjeiden ja rajoitusten noudattaminen tämän hetken koronavirustilanteessa on edelleen tarpeen. Kun toimimme vastuullisesti ja varmistamme asiakasturvallisuuden, hidastamme yhdessä koronaviruksen leviämistä.



Aluehallintovirasto tiedottaa aktiivisesti alueensa anniskeluluvanhaltijoille muutoksista, joita rajoituksissa tapahtuu.



Lisätietoa koronarajoituksista löytyy aluehallintoviraston verkkosivulta Usein kysyttyä koronaviruksesta.



Lisätietoja:

ylitarkastaja Mia Pasanen, p. 0295 016 935

ylitarkastaja Riikka Hiltunen, p. 0295 016 885

etunimi.sukunimi@avi.fi