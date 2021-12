Itä-Suomessa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitus 50 henkilöä – tartunnan riskiä ehkäistävä myös tilojen käytössä

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitus 50 henkilöä

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 21.12.2021 tehnyt päätöksen, jolla se kieltää tartuntatautilain (58 §) nojalla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten ja

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla.

Määräys on voimassa ajalla 23.12.2021 – 9.1.2022.

Vastaava määräys on ollut voimassa myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kuntien alueella ja on voimassa 9.1.2022 saakka. Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kokoontumisrajoitus on siis tällä hetkellä 50 henkilöä kaikissa alueen maakunnissa.

Rajoitukset koskevat myös ravintoloiden tilaisuuksia – vaihtoehtona koronapassi

Aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoituksista koskevat myös ravintoloissa järjestettyjä tilaisuuksia. Yleisötilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin henkilömäärärajaa ei tarvitse noudattaa. Koronapassi pitää tällöin tarkastaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä yli 16-vuotiailta henkilöiltä. Koronapassia ei edellytetä henkilökunnalta tai esiintyjiltä. Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä pitää noudattaa kokoontumisrajoituksia.

”Voimassa olevan lainsäädännön mukaan, jos toiminnanharjoittaja edellyttää yleisötilaisuuteen tai tilaan pääsemiseksi koronapassia, eivät tartuntatautilain mukaan tehdyissä rajoituspäätöksissä asetetut osallistujamäärää koskevat rajoitukset koske kyseistä tilaisuutta. Nyt annettu määräys ei siis nykyisessä epidemiatilanteessa täysin estä covid-19-viruksen leviämistä, koska myös rokotettu henkilö voi oireettomana tai vähäoireisena levittää tautia”, toteaa aluehallintoylilääkäri Sami Remes. ”Jos yleisötilaisuuden järjestäminen olisi kielletty tartuntatautilain nojalla kokonaan, koronapassia ei voisi käyttää rajoitusten vaihtoehtona. Aluehallintoviraston saamat asiantuntija-arviot eivät kuitenkaan nähneet näin voimakkaita rajoitustoimia tämän hetken tilanteessa välttämättöminä, eikä niille siten ollut oikeudellisia edellytyksiä”, kertoo ylitarkastaja Emma-Lotta Kinnunen.

Kansalaisten oma toiminta ratkaisevan tärkeää epidemian hillitsemiseksi

Nopeasti pahenevan epidemiatilanteen vuoksi kansalaisten on syytä noudattaa paitsi annettuja määräyksiä, myös viranomaisohjeita ja -suosituksia.

”Määräysten, ohjeiden ja suositusten noudattaminen on erittäin tärkeää epidemian hillitsemiseksi ja jotta terveydenhuollon ylikuormittumiselta vältyttäisiin”, korostaa aluehallintoylilääkäri Sami Remes. ”Tällaisia toimia, joihin jokainen kansalainen itse pystyy, ovat mm. kasvomaskin käyttö aina julkisissa sisätiloissa ja joukkoliikenteessä, suurten yksityistilaisuuksien järjestämisen sekä suuriin yksityis- tai yleisötilaisuuksiin osallistumisen välttäminen, korkean riskin ryhmäharrastustoimintaan osallistumisen välttäminen, ja ylipäänsä pitämällä fyysiset sosiaaliset kontaktit mahdollisimman vähäisenä”, luettelee Sami Remes.

Tilojen käyttö edellyttää toimia tartuntariskin ehkäisemiseksi

Tartuntatautilain (58d §) mukainen määräys edellyttää, että asiakas- ja yleisötilojen käyttö pitää järjestää siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut tilojen käyttöä koskevan tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen määräyksen

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kuntien alueille.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla määräys on 21.12.2021 tehdyllä päätöksellä voimassa 23.12.–31.12.2021. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kuntien alueella määräys annettiin aikaisemmin ja se on voimassa 20.12.–31.12.2021.

Määräyksen voimassaolo yltää tässä vaiheessa vain kuluvan vuoden loppuun, koska tartuntatautilain 58 d § on määräaikaisesti voimassa vain 31.12.2021 saakka. Pykälän voimassaolon jatkaminen on eduskunnan käsittelyssä viikolla 51. Aluehallintovirasto tekee tarvittaessa viikolla 52 jatkopäätökset rajoitusmääräyksiin, mikäli eduskunta hyväksyy pykälän voimassaolon jatkumisen ja lain alueelliset soveltamisedellytykset määräykselle yhä täyttyvät.

UKK: Mitä eroa on kokoontumisrajoituksilla ja asiakas- ja toimitilojen käyttöön liittyvillä rajoituksilla? (avi.fi)

Toiminta on järjestettävä niin, että lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä

Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Määräys tilojen käytöstä koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Tilojen käyttöä koskeva määräys koskee myös esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä.

Määräys ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää. Tilojen käyttöön liittyvä päätös ei koske myöskään ravintoloita, joita koskevista rajoituksista päättää valtioneuvosto.

UKK: Mitä tilojen käyttöä koskeva päätös tarkoittaa? (avi.fi)

Huomio hygieniaan ja suunnitelmat nähtäville asiakastiloihin

Määräyksen mukaan toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Suunnitelma on pidettävä asiakastiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Riippumatta siitä, onko koronapassi käytössä, pitää asiakas- ja yleisötiloissa lisäksi noudattaa tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka koskevat tehostettua tilojen ja pintojen puhdistamista sekä mahdollisuutta käsien puhdistamiseen ja riittävän etäisyyden pitämiseen.

UKK: Miten teen kirjallisen suunnitelman tilojen käytöstä? (avi.fi)

Koronatilanteen kehittymistä seurataan tiiviisti

Itä-Suomen aluehallintovirasto seuraa tarkasti muuttuvaa epidemiatilannetta Itä-Suomen alueella ja on valmiudessa tekemään uusia rajoituspäätöksiä, jos niitä tarvitaan.

Aluehallintovirastojen voimassa olevat päätökset koronarajoituksista löytyvät verkkosivujemme yleistiedoksiannoista:

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset ja yleistiedoksiannot (avi.fi)



