Italialaisen Alessandro Rivetton Langhe Nebbiolo-punaviini hurmaa Suomen viinikriitikot hinta-laatusuhteellaan

Fiksuviini.fi asiantuntijat Petri Pellinen ja Juha Lihtonen ihastuivat viiniin ja sen hinta-laatusuhteeseen. Juha-Matti Anttila Keskipohjamaa lehdestä sekä Helsingin Sanomien viiniguru Jouko Mykkänen ovat samoilla linjoilla. Erittäin harvoin, jos koskaan, näin moni viiniasiantuntija on samaa mieltä viinin laadusta ja hinta-laatusuhteesta. Petri Pellinen toteaa: " Tämä viini on yksi parhaista Langhe Nebbioloista Alkossa, ellei jopa paras. Ja hinta-laatusuhteeltaan loistava. Vastaavan tasoinen viini maksaisi reilusti yli 20€. 90–91 / 100 p."

Alessandro Rivetto on viinien pientuottaja Piemontesta. Riveton Nebbiolo on kolmen kaveruksen osaamisen tulos. Ja kuten Alessandro itse toteaa: “Teemme ja myymme yhdessä tiimimme kanssa niin hyvää viiniä, kuin vaan ikinä osaamme.” Alessandro Rivetto toteaa. Piemonte sijaitsee Pohjois-Italiassa ja on tunnettu erityisesti laadukkaista punaviineistään. Kaikista tunnetuimpana legendaariset Barolo-viinit, mitkä tehdäään myös Nebbiolo-rypäleestä. Langhe Nebbiolot ovat ikäänkuin pikkubaroloita, mitä voi nauttia tuoreina, ilman pitkää söilytystä ja kypsytystä. Mikä tekee tästä viinistä poikkeuksellisen hyvän hinta-laatusuhteen viinin? Annetaanpa asiantuntijoiden puhua, sillä kaikki ovat yhtä innoissaan tästä viinistä: Helsingin Sanomien Jouko Mykkänen kehui viiniä erinomaiseksi löydöksi ja antoi viinille neljän tähden arvion. Juha-Matti Anttila Keskipohjamaa-lehdestä yllättyi todella positiivisesti. “Maku tuottaa sen varsinaisen yllätyksen. Tasapainoinen ja pehmeähkö kokonaisuus, hapankirsikkaa ja mustikkaa, jonkun verran tammisuutta sekä parkkihappojen karheutta. Ei mitään kovin voimakasta, aluksi jopa vaatimattoman oloinen, mutta kuitenkin siitä löytyy hienoviritteistä marjaisuutta ja intensiteettiä.” Juha Lihtonen löysi viinistä paljon eri kerroksia: Heleä nuorelle nebbiololle tyypillinen rubiininpunainen väri. Hurmaavan vivahteikas tuoksu, jossa on raikasta punaista marjaisuutta, kypsä kirsikkaa, appelsiininkuorta, nebbiololle tyypillistä kevyttä vahamaisuutta, vivahde lakritsaa (jopa salmiakkia!) ja savua. Avautuessaan monivivahteisesta tuoksusta nousee esiin myös muskottimainen mausteisuus. Keskitäyteläinen, eloisan hapokas ja puhdaslinjainen krisikkainen marjaisuus yhdessä notkeiden ja lempeästi ikeniä näykkivien tanniinien kanssa muodostavat harmonisen ja jäntevän suutuntuman ja viipyilevän pitkän jälkimaun. Viini on nyt jo nautinnollinen, mutta kehittyy hienosti seuraavan vuoden aikana. Dekantoi tunnin ajan ja nauti isomaljaisesta lasista jossa suppeneva suuaukko. Tarjoile 16-17°C-astiesena. Mainio viini ihan sellaisenaan, mutta sopii hyvin niin rasvaisille kaloille kuin vaaleille lihoille ja juustoille. JL 89p “Vivahteikkaan notkea ja herkän aromikas viini huippuhyvään hintaan!”

