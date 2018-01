Italian ja Orientin lumo Ippolito Caffi - Sinebrychoffin taidemuseo 1.2.–27.5.2018

Italialainen Ippolito Caffi (Belluno 1809–1866 Lissa) oli kaupunkinäkymiin ja maisemiin erikoistunut taiteilija, seikkailija ja isänmaanystävä. Näyttely vie matkalle Venetsiaan, Roomaan, Napoliin, Ateenaan, Konstantinopoliin ja muihin Orientin kaupunkeihin, joiden näkymiä Caffi ikuisti maalauksiinsa, piirustuksiinsa ja vesiväritöihinsä. Näyttelyssä on esillä 73 maalausta ja yhteensä 15 piirustusta ja vesivärityötä.

Näyttelyn teokset ovat osa Caffin lesken Virginia Missanan testamenttilahjoitusta ja kuuluvat Fondazione Musei Civici di Venezian kokoelmiin. Ippoliton Caffin teokset ovat juuri nyt ajankohtaisia. Niitä on esitelty Italian merkittävimmissä museoissa, muun muassa Museo Correrissa vuonna 2016. Keväällä 2018 taiteilijan tuotantoa tulee laajasti esille myös Palazzo del Quirinaleen Roomassa.

Ippolito Caffia pidetään veduta-maalausperinteen jatkajana ja uudistajana. Caffi oli taitava valon, värin ja ilmavaikutelmien kuvaaja. Caffi ihaili Canaletton taidetta. Se ilmenee hänen varhaisissa meri- ja arkkitehtuurinäkymissään kirkkaana ja kuulaana esitystapana. Caffi maalasi ulkoilmassa pienikokoisia maalauksia ja piirroksia, joita hän säilytti työhuoneellaan malleina. Caffin pitkäaikainen unelma Roomasta toteutui, kun hän muutti taiteen kansainväliseen keskukseen 1832. Siellä hän teki ensimmäiset veduta-maalauksensa ja saavutti taiteellisen itsenäisyytensä. Caffi oli taitava perspektiivin kuvaaja, mikä ilmenee hänen maisemissaan ja panoraamanäkymissään. Caffè Grecossa hän tutustui valokuvaukseen, sillä siellä kokoontuivat myös Rooman valokuvaseuran jäsenet. Vaikutteet aikansa valokuvauksesta näkyvät teosten rajaamisessa, kuten teoksessa Näkymä Colosseumin sisään.

Ippolito Caffi saavutti mainetta maalaamalla sumun täyttämiä maisemia sekä Venetsian naamiaiset -tyyppisiä suosittuja kuva-aiheita intensiiviseen, romanttiseen henkeen. Caffin erityinen rakkaus Venetsiaa kohtaan välittyy hänen maalauksistaan, joissa kaupunki on kuvattu päivän eri hetkinä. Lunta ja sumua -teos vangitsee Venetsian arjen olemuksen. Sumu ja kosteus on tehty näkyväksi ja aistittavaksi, miltei käsin koskettavaksi. Caffi haaveili Venetsian itsenäistymisestä Itävallan keisarikunnasta ja osallistui kansannousun taisteluihin 1848–49. Venetsian hävittyä hän joutui maanpakoon ja pystyi palaamaan takaisin vasta 1858.

Vuosina 1833 ja 1843 Caffi oleskeli Napolissa, ja vuosina 1860–61 hän oli siellä todistamassa Italian yhdistymistä. Vuosina 1849–57 hän eli maanpaossa ja asui pitkään Genovassa, Nizzassa, Sveitsissä, Torinossa, Lontoossa ja Espanjassa. Vuosina 1854–55 hän asui vuoden verran Pariisissa ja tutustui siellä Daniele Maniniin, maanpaossa elävään Venetsian vallankumouksen sankariin. Caffi osallistui teoksillaan Pariisin vuoden 1855 maailmannäyttelyyn ja sai siellä osakseen myönteistä huomiota.

Euroopassa kiinnostuttiin Lähi-idästä ja sen kulttuurista Napoleonin sotaretkien ja niitä seuranneiden tutkimusmatkojen myötä 1800-luvun alussa. Maalaustaiteessa romantisoidusti kuvatut itämaiset aiheet olivat suosittuja. Roomaan muutettuaan Caffi alkoi haaveilla matkasta Kreikkaan, Egyptiin ja Lähi-itään. Hän lähti matkalle syksyllä 1843, ensin Napolista Maltalle, sieltä Ateenaan ja edelleen Konstantinopoliin, jonne hän saapui marraskuussa.

Konstantinopolista Caffi jatkoi matkaansa Egyptiin, Syyriaan, Israeliin ja Vähä-Aasiaan asti. Hän kulki karavaaniteitä hevosen tai kamelin selässä, joutui hiekkamyrskyihin ja jopa ryöstetyksi. Caffin matka kesti vain noin viisi kuukautta kevääseen 1844, mutta se oli sitäkin merkittävämpi hänen taiteellisessa tuotannossaan.

Persoonaltaan monisärmäinen Caffi oli myös kiihkeä patriootti. Hän osallistui Daniele Maninin johtamaan Venetsian kansannousuun Itävaltaa vastaan ja menehtyi Lissan meritaistelussa Re d’Italia -lippulaivan upotessa Adrianmerellä vuonna 1866.

Näyttelyn ovat kuratoineet museonjohtaja Kirsi Eskelinen ja amanuenssi Claudia de Brün.

Näyttelyjulkaisu:

Italian ja Orientin lumo – Ippolito Caffi | The Lure of Italy and the Orient – Ippolito Caffi -näyttelykirja tutustuttaa lukijansa uusia elämyksiä janonneen, pelottoman seikkailijan taiteeseen. Teoksen myötä lukijat pääsevät Caffin mukana sekä Italiaan että myös eksoottisempiin kohteisiin Orienttiin, jonne taiteilija toteutti pitkään haaveilemansa matkan 1843–44.

Toimitus: Claudia de Brün ja Kirsi Eskelinen

Teksti: Annalisa Scarpa

Graafinen suunnittelu: Mary-Ann Lindholm

