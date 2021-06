Itämeren sinilevähavainnot voi nyt ilmoittaa kätevästi uudella Levähavainto.fi -sovelluksella

Origin by Ocean on suomalainen levänjalostusteknologiaan keskittynyt yritys, jonka erikoistuotteet tuovat uusia mahdollisuuksia luonnonpohjaisille tuotteille lukuisilla teollisuudenaloilla. Origin by Ocean on palkittu YK:n Global Innovation Challengessa ja shortlistattu Talouselämä-lehdessä 10 potentiaalisimman start-upin joukkoon.