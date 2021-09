Itämeri-festivaali Hanasaaressa: klassisen musiikin konsertti suorana Berwaldhallenista sekä ulkoministeri Pekka Haaviston ja journalisti Erik Blixin keskustelu

Jaa

Hanasaaressa 16.9. klo 19.00 (klo 18.00 Ruotsin aikaa) järjestettävän Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston ja journalisti Erik Blixin keskustelun aiheena on rebirth eli uusi alku.

Keskustelun aiheita ovat ruotsalais-suomalainen ja pohjoismainen yhteistyö, Itämeri, Afganistan ja koronan jälkeinen aika. Tilaisuus järjestetään osana Itämeri-festivaalia ja lähetetään suorana verkossa sekä myös yleisölle Berwaldhalleniin Tukholmaan. Keskustelua seuraa konsertti, joka vuorostaan lähetetään suorana Berwaldhallenista Hanasaaren yleisölle Espooseen.

”Hanasaaren yhteistyö Sveriges Radion ja sen perinteikkään Berwaldhallen-konserttitalon välillä toimii todella upeasti. Itämeri-festivaali tuo Ruotsin, Suomen ja muitakin maita yhteen keskustelemaan ajankohtaisista ympäristöasioista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Lisäksi saadaan nauttia todella korkeatasoisesta klassisesta musiikista”, toteaa Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Pekka Haaviston ja Erik Blixin keskustelun jälkeen Kaspars Putniņšin johtama Radiokören tarjoaa musiikillisen matkan läpi neljän vuodenajan. Luvassa on musiikkia Kaija Saariaholta ja Pēteris Vasksilta sekä Jan Sandströmin uuden teoksen maailmanensi-ilta. Konsertissa esiintyy myös nuori ruotsalainen tähtiviulisti Johan Dalene.

Aika: 16.9. klo 19.00 (klo 18.00 Ruotsin aikaa). Konsertti alkaa klo 20.00 (klo 19.00 Ruotsin aikaa).

Paikka: Hanasaari, Berwaldhallen ja Berwaldhallen Play

Ilmoittaudu tästä: https://www.lyyti.fi/reg/Itamerifestivaali_2021_9328

Lue lisää Itämeri-festivaalista: www.berwaldhallen.se/

Kysymykset Hanasaaren tapahtumasta: viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40767 7373

Kysymykset Itämeri-festivaalista ja Berwaldhallenista: Carin Balfe Arbman, Itämeri-festivaalin tiedotusvastaava, Berwaldhallen, puh. +46 70 633 35 08, carin.balfe_arbman(at)sverigesradio.se

Berwaldhallen on Sveriges Radion konserttitalo. Itämeri-festivaali, Baltic Sea Festival, on kansainvälinen vuonna 2003 perustettu musiikkifestivaali, jonka tarkoituksena on klassisen musiikin pohjalta edistää rajoja ylittävää keskustelua kestävän tulevaisuuden luomiseksi Itämeren alueelle.