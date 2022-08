Itämeripäivää vietetään 25.8. Vaasassa

Itämeripäivä on John Nurmisen Säätiön käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä meren kunniaksi. Tavoitteena on innostaa ihmiset nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme sekä tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi.

Vaasassa voi osallistua meriaiheiseen ohjelmaan kaupungin museoissa, katsoa elokuvia kulttuuritalo Fannyssä tai lähteä Kalarannassa järjestettävään sukellustapahtumaan, jossa on mukana myös kaupunginkirjaston meriaiheinen pop up-kirjasto. Katso ohjelma alta:

Ohjelmaa 25.8. Vaasan kaupungin museoissa

Kuntsin modernin taiteen museo, avoinna klo 10-20 (Sisäsatama, 65100 Vaasa)

Näyttely: Markku Hakuri & Jan Kenneth Weckman: Taikavuori

Opastukset näyttelyyn klo 18 ruotsiksi ja klo 19 suomeksi

Avoin työpaja museon studiossa klo 14-17, askarrellaan Itämeressä uivia olijoita kuvataidetilassa olevan taulun mereen

Koko päivän näyttelyssä teossuunnistusrata

Sisäänpääsy: 9/6€ tai Museokortti/Kaikukortti ja alle 18-vuotiaat maksutta

Pohjanmaan museo, avoinna klo 10-17 (Museokatu 3, 65100 Vaasa)

Näyttelyt: Vallan ja varallisuuden symbolit, Vaasa400, Hedmanin kerros, Kolikkohuone, Hopeahuone ja Posliinihuone

Kahvila Novassa meriaiheisia tehtäviä ja värityskuvia

Teossuunnistusta museon tiloissa

Sisäänpääsy: 9/6€ tai Museokortti/Kaikukortti ja alle 18-vuotiaat maksutta

Vanhan Vaasan museo, avoinna klo 10-17 (Kauppiaankatu 10, 65380 Vaasa)

Merellisiä tuoksuja Vanhan Vaasan museon Loukon tuvassa ja pihapelivälineitä

Maksuton sisäänpääsy

Vaasan taidehalli, avoinna klo 11-17 (Senaatinkatu 1 D, 65100 Vaasa)

Näyttely: Svetlana Bogatcheva ja Jennifer Lipkin: You’ve Changed

Maksuton sisäänpääsy

Luontoelokuvanäytöksiä kulttuuritalo Fannyssä

Vaasa Wildlife Festivalin tämän vuoden elokuvakilpailun helmiä esitetään yleisölle klo 18-20 Kulttuuritalo Fannyssä (Kirkkopuistikko 34). Itämeripäivän elokuvanäytöksessä nähdään Christoph Hauschildin finalistielokuva The Oder Delta – Wilderness without borders sekä Vaasan ja Merenkurkun alueella kuvattu Wild Baltic ep.3: From Finland to Sweden. Lisäksi nähdään lyhyitä animaatioelokuvia sekä tämän vuoden elokuvafestivaalin osallistujien videotervehdyksiä ympäri maailmaa.

Vaasa Wildlife Festival toteuttaa päivän aikana klo 10-12 myös Yhteinen Itämeri-elokuvafestivaalin Vaasan lyseon lukion opiskelijoiden kanssa. Tapahtuma toimii varaslähtönä syyskuussa järjestettävälle luontoelokuvafestivaalille, 28.9.–2.10.2022.

Pop up-kirjasto Kalarannassa

Vapaaehtoissukeltajat nostavat mitä eriskummallisempia esineitä meren pohjasta Itämeripäivänä klo 16-19 Vaasan Kalarannassa (Rantakatu 14, 65100 Vaasa). Tapahtuman järjestävät Wärtsilän vapaaehtoiset sukeltajat yhdessä muun muassa Vaasan kaupungin kanssa. Tapahtuma liittyy kansainväliseen PADI AWARE-hankkeeseen, joka innostaa sukeltajia ympäri maailman suojelemaan merenalaista elämää.

Kaupunginkirjasto osallistuu sukellustapahtumaan pop up-kirjastolla. Paikan päällä voi lainata sekä aikuisille että lapsille suunnattuja meriaiheisia kirjoja. Luvassa on myös meriaiheista askartelua lapsille.