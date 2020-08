Itämeripäivänä juhlistetaan merta ja opitaan uutta

Meri antaa meille vaasalaisille paljon, joten miksi emme keskittyisi myös meren hyvinvointiin. Vaasan kaupunki osallistuu vuosittain järjestettävään valtakunnalliseen Itämeripäivään 27.8.2020.

Jos vaasalaiselta kysyy, mikä asia on Vaasassa hienointa, on vastaus useimmiten meri. Merestä saamme voimaa ympäri vuoden: meri on osa arkeamme ja arjessa latautumista.

Itämeripäivää vietetään vuosittain. Päivä on John Nurmisen Säätiön käynnistämä valtakunnallinen meren juhlinta, jonka tavoitteena on kunnioittaa merta sekä jakaa tietoa monimuotoisesta luonnosta. Tänä vuonna Itämeripäivä järjestetään torstaina 27.8.

– Itämeripäivänä Vaasassa järjestetään erilaisia tapahtumia teemaan liittyen. Tapahtumissa tuodaan erityisesti esiin kaupunkiympäristössä tapahtuvaa roskaamista ja sen vaikutusta mereen, kertoo Vaasan kaupungin markkinointiasiantuntija Eevamaria Paasikari.

Asukkaat mukaan rantojen siivoustalkoisiin

Vaasan kaupunki ja Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK haastavat kaikki vaasalaiset osallistumaan rantojen ja kaupunkiympäristön siivoustalkoisiin Itämeripäivänä.

–Kiertotaloutta ja kestävää kehitystä Pohjanmaalla edistävä CERM-hanke kutsuu yksityishenkilöitä, yrityksiä ja organisaatioita osallistumaan talkoisiin ja ottamaan samalla osaa rantojen siivousaiheiseen kuvakilpailuun somessa, kertoo VASEKin projektipäällikkö Göran Östberg.

Tarkempaa tietoa kilpailusta on luvassa VASEKin some-kanavissa Itämeripäivänä.

CERM-hanketta hallinnoivat VASEK, Dynamo Närpes, Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia ja Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus. Lisätietoa hankkeesta.

Silakkamurekepihviä kouluissa ja päiväkodeissa

Turun suomalaisen yhteiskoulun lukio on haastanut kaikki Suomen koulut mukaan syömään Itämeren lähikalaa Itämeripäivänä. Kotimaisen kalan avulla voidaan poistaa vesistöistä fosforia, mikä vähentää Itämeren rehevöitymistä. Kaupungin kaikissa palveluyksiköissä tarjotaan itämeriruokaa päivän aikana.

– Vaasan kaupunki ja Teese Botnia vastaa haasteeseen tarjoamalla silakkamurekepihviä Itämeripäivänä päiväkodeissa, kaikissa kouluissa, vanhustenhoitoyksiköissä ja henkilöstöruokailussa, kertoo Katja Imppola, ruokapalvelujohtajan sijainen

Vaasan kaupunki kannustaa henkilöstöään tykyilemään Itämeripäivän hengessä ja osallistumaan rantojen, sekä kaupunkiympäristön siivoustalkoisiin.

Osallistu Itämeripäivän tapahtumiin Vaasassa

Vaasan pääkirjastossa ja Vähänkyrön kirjastossa on esillä Itämeripäivän teemaan liittyviä kirjaesittelyitä. Lisäksi Kulttuuritalo Fannyssa näytetään ”Kunnianosoitus Itämerelle linssin läpi” -luontoelokuvia.

Vaasan kaupungin museot osallistuvat Itämeripäivään erilaisin tapahtumin.

Kuntsi: maksuton työpaja, Muumikirjojen lukua suomeksi ja ruotsiksi (yhteistyössä Vaasan kaupunginkirjaston kanssa), ByNature -näyttely (normaali sisäänpääsymaksu).

Pohjanmaan museo: maksuton työpaja, näyttelyt Vaasa400 ja uudistettu Hedmanin kerros, paljastuksia uudistettavasta Terranovasta.

Taidehalli: maksuton työpaja, taidehallin näyttelyihin ilmainen sisäänpääsy, näyttelyssä Christian Langenskiöld: Marionette näyttely.

Vanhan Vaasan museo: ilmainen sisäänpääsy, vapaassa käytössä ulkoleikkivälineitä (puujalat, keppihevosrata).

Museokahvilat palvelevat asiakkaita normaalisti tapahtumapäivänä.

Itämeripäivän ohjelma päivittyy ja tapahtumia voi tulla lisää. Katso ajan tasalla olevat tiedot.

Ilmoita tapahtumasi mukaan

Järjestöt, seurat, yritykset ja organisaatiot voivat osallistua Itämeri-päivään myös omalla tapahtumallaan. Tapahtuman tiedot voi lisätä Itämeripäivän valtakunnalliselle sivulle.

Vaasan seudulla järjestettävät yleisölle avoimet tapahtumat voi ilmoittaa myös Vaasan kaupungin viestintään viestinta(at)vaasa.fi, jolloin ne voidaan lisätä päivän ohjelmaan.