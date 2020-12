itelligence laajenee Suomeen hankkimalla HR-järjestelmiin keskittyvän Pasafin Oy:n

Pasafin

Pasafin on HR-järjestelmien luotettava kumppani. Yritys tarjoaa laadukkaita konsultointipalveluja koskien SAP SuccessFactors -pilvipalveluympäristöä, Workday HCM -pilvipalveluympäristöä, SAP HCM on-premise -ympäristöä ja muita keskeisiä HR-järjestelmiä. Pasafin on vuodesta 2005 lähtien auttanut asiakkaita ympäri maailman parantamaan digitaalisia HR-prosesseja. Yrityksellä on paljon kokemusta ja erinomainen maine aikataulussa ja budjetissa pysyvien laadukkaiden palvelujen tarjoajana. Jatkuvasti kehittyvä palveluvalikoima tarjoaa asiakkaille tukea ja konsultointipalveluita aina suunnittelusta ja toteutuksesta HR-palvelujen käyttöön (Pasafin Care – AMS). Yrityksen neuvontapalveluihin kuuluvat muun muassa HR-järjestelmien tiekartta ja prosessikonsultointi sekä asiakkaiden tukeminen tarjousprosesseissa. Pasafin on akkreditoitu SuccessFactors-kumppani, jolla on runsaasti kokemusta HR-järjestelmäprojekteista. www.pasafin.fi

itelligence

itelligence uudistaa IT-ympäristöjä ja liiketoimintaprosesseja yhdistämällä innovatiivisia SAP-ohjelmistoja ja -teknologioita oman yrityksen sisällä kehitettyihin palveluihin ja tuotteisiin. SAP Global Platinum -kumppanina itelligence tukee pk-yrityksiä ja suuryrityksiä digitaalisen muutoksen jokaisessa vaiheessa. itelligencen palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa IT-strategian ja muutosten konsultointi, ohjelmistojen käyttöönotto sekä sovellusten hallinta ja hallitut pilvipalvelut. Näiden palveluiden laatu perustuu itelligencen paikalliseen läsnäoloon, maailmanlaajuiseen kapasiteettiin ja kattavaan alan asiantuntemukseen. itelligence tekee yhteistyötä asiakkaiden kanssa luodakseen uusia innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia IT:n avulla – asiakkaan liiketoiminnan jokaiselle osa-alueelle. Tuhannet tyytyväiset asiakkaat luottavat itelligenceen. Monet heistä ovat olleet mukana yrityksen perustamisesta lähtien eli jo 30 vuotta. Lukuisat SAP-palkinnot ja johtavat markkina-analyytikot ovat vahvistaneet itelligencen panoksen innovaatioiden ja pitkän aikavälin menestyksen varmistamisessa. itelligence on osa maailmanlaajuista NTT DATA -konsernia ja työllistää noin 10 000 henkilöä 27 eri maassa. Vuonna 2019 itelligencen liikevaihto oli yhteensä 1,04 miljardia euroa. www.itelligencegroup.com