Itikkaralli on hulvattoman leikkisä lasten runoseikkailu

Jaa

Hanna Tuomisen toisessa runokokoelmassa operoidaan lastenrunouden parissa. Mukana on myös musiikillisia aspekteja, sillä teokseen kuuluu cd, jolla esiintyvät Tuomisen lisäksi myös huilutaiteilija Sami Junnonen sekä laulaja Otso Kallio. Cd:llä kuultavat sävellykset ovat Uljas Pulkkiksen käsialaa.

Hanna Tuomisen lastenrunokokoelma Itikkaralli on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Hulvattoman hauskassa ja leikkisässä lastenrunotarinassa seikkailee kaupunkilaistyttö Esteri. Hän tapaa kesälomareissullaan mummolassa Mister Lahnan, kulkukauppias Ferdi Nandin, Horror Punkin ja perhoskuningatar Samiran – rallia ajavia itikoita unohtamatta! Ja kun maalla kerran ollaan, lopulta tanssitaan ladossa kihlajaisia. Mummolan maisemissa majailevat myös saunatonttu, parivaljakko Sisu ja Misu ynnä monet muut.



Aikuisille suunnatulla runokokoelmallaan Kaikki vesi kädellä debytoinut Hanna Tuominen jatkaa lapsirunokokoelmallaan Itikkaralli lajin parhaita perinteitä.

Itikan sitikka on nopsa kuin mikä! / Se kaahaa pöydänkulmaa, / tämä on kisaa julmaa. / Mummo kouralla perään kaartaa, / itikan paalupaikkaa saartaa.

LÄTS! Läiskyy käsi - / LÄTS! LÄTS! TUOSSA SE ON!

Itikka kaarteessa lisää vauhtia, ajaa täyttä rallia. / Mummo lätkää läiskii ja heiluttaa

muhkeaa allia.

Yhtäkkiä katoaa näkyvistä… / pääsikö mummo pälkähästä? / Mummo hyttysväylää kuuraa,

/ missä se itikka luuraa?

Itikkaralli koostuu painetusta, Anna Helmisen kuvittamasta runokirjasta sekä mukana seuraavasta cd-levystä, jolla Uljas Pulkkiksen sävellyksiä tulkitsevat huilutaiteilija Sami Junnonen, runojensa luennan ohella piano-osuuksista vastaava Hanna Tuominen sekä laulaja Otso Kallio.

Hanna Tuominen (s. 1979) on Helsingissä asuva runoilija ja palkittu pianonsoiton ammattilainen. Hänellä on takanaan maisteritutkinto Sibelius-Akatemiasta ja kirjoittajaopintoja Kriittisessä korkeakoulussa. Hänen runoilmaisunsa saa kipinänsä taiteidenvälisistä ulottuvuuksista.

Sami Junnonen (s. 1977) on kansainvälisellä kentällä esiintyvä huilutaiteilija. Hän on opiskellut huilunsoittoa Sibelius-Akatemiassa, Lyonin konservatoriossa sekä Kööpenhaminan kuninkaallisessa konservatoriossa. Lisäksi hän on konsertoinut ja opettanut kansainvälisillä musiikkifestivaaleilla, sekä esiintynyt kotimaisten ja ulkomaalaisten sinfonia- ja kamariorkestereiden solistina.

TUOMINEN, HANNA : Itikkaralli

72 sivua + cd

Sidottu, kovakantinen, nelivärikuvitettu

ISBN 9789523810495

Ilmestymisaika: Elokuu 2021

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Haastattelupyynnöt ja tiedustelut pressikuvista voi esittää Aviadorin vs. tiedottaja Miksu Väkiparralle. Lähetämme pyynnöstä myös arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse.