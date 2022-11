Itsenäisyyspäivän juhla suunnataan vaasalaisille lapsiperheille – perinteistä ohjelmaa sankarihaudoilla ja kirkossa

Vaasan kaupungin itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2022 on tänä vuonna ensimmäistä kertaa lapsiperheille suunnattu. Ohjelmassa klo 13–15 on koko perheen konsertti työpajoineen ja tarjoiluineen. Perinteinen itsenäisyyspäivän ohjelma keskittyy sankarihaudoille ja Vaasan kirkkoon. Itsenäisyyspäiväviikolla on myös Vaasan kaupunginorkesterin konsertti 9.12.

Lapsiperheiden itsenäisyyspäiväjuhlaa vietetään 6.12. klo 13-15 Vaasan kaupungintalolla.

Itsenäisyyspäivän juhlaa vietetään tiistaina 6.12.2022 klo 13–15 Vaasan kaupungintalolla. Tänä vuonna juhla järjestetään ensimmäistä kertaa vaasalaisille lapsiperheille. Tilaisuudessa jaetaan myös Vaasan Jaakoon säätiön stipendit. –Lapsiperheille suunnatun juhlan kautta haluamme tuoda esille tulevaisuuden tekijät, eli lapset. Tämä on myös yksi konkreettinen toimenpide UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa, jossa Vaasan kaupunki on mukana, kertoo vs. kulttuuripäällikkö Leena Nyqvist Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista. Tarinakonsertti vie seikkailulle metsään Lapsiperheiden itsenäisyyspäivän juhlan ohjelma alkaa klo 13 avajaispuheella. Sen jälkeen ohjelmassa on tarinakonsertti Metsänpeitossa, joka vie seikkailulle metsään. Konsertissa pohditaan omaa ympäristöä, kuulostellaan perinnesoittimien ääniä ja kuullaan vanhoja kansantarinoita Suomen luonnosta ja siellä olevista taikaolennoista. Yleisökin saa osallistua toiminnalliseen konserttiin sekä työpajoihin konsertin jälkeen.



Työpajoissa valmistetaan itse luonnon- ja kierrätysmateriaaleista hullunkurisia ja kiehtovia soittimia. Lisäksi voi tutustua oikeaan soittimeen, eli 5-kieliseen kanteleeseen ja tehdä oman sävellyksen. Ohjelmasta vastaa lastenkulttuurin edistämisestä tunnettu tamperelainen Kulttuuriosuuskunta Uulu, joka vaalii erilaisia perinteitä ja pitää kansanmusiikkia ja kansansoittimia esillä, elossa ja käytössä. Ohjelma Itsenäisyyspäivänä 6.12.2022 Vaasassa Vaasassa järjestetään perinteistä itsenäisyyspäivän ohjelmaa sankarihaudoilla, Vaasan kirkossa ja sotaveteraanimuseossa. klo 7.30 Partiolaiset sytyttävät kynttilät sankarihaudoille.

klo 9.00 Lipunnosto Kasarmintorin perinnemuurilla.

klo 10.00 Kaksikielinen itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Vaasan kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen saatesanat seppelepartioille sekä kirkkokahvit Kryptassa.

klo 11.30 Seppeleenlasku 1939-1945 sankarihautausmaan muistomerkille Vaasan hautausmaalla.

klo 12.00-14.00 Sotaveteraanimuseo auki (Kirkkopuistikko 22 A).

klo 13.00-15.00 Lapsiperheiden itsenäisyyspäiväjuhla Vaasan kaupungintalolla.

klo 16.00 Suomalainen messu Vaasan kirkossa.

klo 16.45 Ylioppilaiden soihtukulkue (Kulttuuritalo Fannylta Raastuvankatua pitkin Vapaudenpatsaalle)

klo 17.00 Perinteinen ylioppilaskuntien itsenäisyyspäivän tervehdys Vapaudenpatsaalla. Kuorolaulua (Wasa Sångargille ja Pohjan Miehet), puheita. Vaasan ja Seinäjoen kaupunginorkesterien konsertti 9.12 Itsenäisyyspäiväviikolla, perjantaina 9.12. klo 19 Made in Finland –konsertissa kuullaan Jean Sibeliukselta sekä Finlandia että koskettava Sinfonia nro 5. Sibeliuksen Finlandia syntyi sortovuosien paineesta osana Suomen itsenäistymishaaveita. Viidennen sinfonian tärkeänä inspiraationa olivat joutsenet, mutta teoksen työstämisen Sibelius koki kamppailuna Jumalan kanssa. Molemmat sävellykset nähtiin nopeasti suomalaisuuden ylittämättöminä symboleina. Uutta kotimaista musiikkia konsertissa edustaa tyylilajien törmäyksistä inspiroituvan Veli Kujalan viulukonsertto, jonka solistiksi saapuu rohkeasti tulkitseva Eriikka Maalismaa. Viulisti Maalismaa esittää konsertissa hänelle omistetun viulukonserton.

Itsenäisyyspäivän ohjelman ja ajankohtaiset tiedot löydät verkkosivuilta: www.vaasa.fi/itsenaisyyspaiva. Lapsiperheiden itsenäisyyspäivän juhlan tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1204546023500029

