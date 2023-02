IVALO.COM tuplasi myyntinsä ja rekrytoi alan tunnetun vaikuttajan ja kriitikon Outi Pyyn

Vastuullisen muodin markkinapaikka IVALO.COM on jälleen tuplannut myyntinsä vuonna 2022. Vastuullisen muotikaupan myynti viime vuonna oli noin 2 miljoonaa euroa.



Kansainvälisille muotimarkkinoille suunnistava suomalainen verkkokauppa tekee huomattavaa kasvua pukeutumisen toimialan suuressa murroksessa.



IVALO.COM on kasvanut koronapandemian ja talouskriisin aikana vaikeasta vallitsevasta maailmantilanteesta huolimatta.



Yhtiön ja brändin menestys kertoo siitä, että aito vastuullisuus myy ja asiakkaat uskovat tuotekategoriaan. Arvopohjainen ostaminen kasvaa ja siihen vastaavaa valikoimaa on jatkuvasti enemmän.



IVALO.COM myy sekä suomalaisia että eurooppalaisia tuotemerkkejä, joiden vastuullisuus varmistetaan ennen kauppapaikalle liittymistä.

Outi Pyy vastuullisuusjohtajaksi IVALO.COM johtoryhmään

IVALO.COMin kasvavaan tiimiin on vuoden 2023 alusta rekrytoitu tunnettu tekstiilalan vastuullisuuskonsultti ja kriitikko Outi Pyy.



Vuoden 2020 vastuullisuusvaikuttajaksi valittu Pyy on yksi Suomen äänekkäimmistä vastuullisen kuluttamisen (tekstiili ja muoti) puolestapuhujista. Outi on vastuullisen tekstiilialan, kestävän vaatehuollon ja kierrätysmuodin ammattilainen, jonka osaamista ja näkemyksiä arvostetaan ja kysytään mediassa säännöllisesti.



Outi on neuvonut seuraajiaan ja levittänyt vastuullisen pukeutumisen ja vaatehuollon sanomaa muun muassa Instagramissa (@outilespyy) jo lähes 10 vuotta.



“Hetki on juuri nyt todella kiinnostava! Vastuullisuus ei ole enää trendi, vaan uusi normaali. IVALO.COMissa alkaa olla ratkaisuja tehdä vastuullisuudesta vihdoinkin helppoa asiakkaalle.

Olen seurannut pukeutumistuotealaa ja sen muutosta 25 vuotta 90-luvulta tähän päivään. Näen tulevaisuuden todella toiveikkaana;maailmassa tapahtuu nyt kriisien rinnalla hyviä asioita.



IVALO.COM on avainasemassa tekemässä konkreettista muutosta valtavassa vaateteollisuudessa ja koko retail -alalla. IVALO.COM on tärkeä vastuullisuuden pelikentän kehittäjä, joka tulee auttamaan laajalti yrityksiä tässä muutoksessa.

Saamme ja jaamme dataa, joka auttaa muitakin kehittämään toimintaansa ja bisnestään.” Outi Pyy, Head of Sustainability.





“IVALO.COMilla on ollut kanttia palkata puolueeton asiantuntija ja ärhäkkä kriitikko. Se kertoo siitä, että olemme läpinäkyviä ja meillä on aito halu saada aikaan muutosta.



Olemme jo saaneet asiakaskunnasta sitä viestiä, että onneksi Outi on siellä, niin ei tarvitse huolehtia!



Haluamme tukea vastuullisia brändejä ja liiketoimijoita sekä tehdä eettisen ja ekologisen valinnan superhelpoksi asiakkaalle. Kuluttajan ei tarvitse koskaan miettiä onko vaate vastuullinen vai ei, koska kaikki on validoitua.” Matti Lamminsalo,

CEO