IWSC-voitto vauhdittaa Teerenpelin kansainvälistymistä

Lahtelainen Teerenpeli Panimo & Tislaamo pokkasi uusimmalle Kulo-viskilleen merkittävän ”Gold outstanding” -tunnustuksen vuosittain järjestettävässä International Wine and Spirit Competition – kilpailussa.

Kulo on seitsemän vuotta sherrytynnyrissä kypsynyt mallasviski, jonka Teerenpeli lanseerasi viime talvena. Se sai IWSC:n laajalta asiantuntijaraadilta 98 pistettä sadasta. Kulo-viskin lisäksi myös Teerenpelin toinen viski, Savu, sai kesän aikana Lontoossa järjestetyssä IWSC-kilpailussa kultamitalin kevyesti savuisten viskien sarjoissa. Kultamitalien lisäksi Teerenpeli sai kilpailussa kolme hopeaa ja yhden pronssimitalin.

– Suomeen saatiin neljä kultamitalia, joista kaksi tuli Teerenpelille. Me pidämme sitä merkittävä tunnustuksena työstä, jota olemme viskien parissa jo vuosia tehneet, sanoo Teerenpeli Panimo & Tislaamon toimitusjohtaja Samuli Korhonen.

Teerenpelissä on tislattu viskiä vuodesta 2002.

– Olemme pitkäjänteisesti uskoneet perinteiden kunnioittamiseen ja laadukkaiden raaka-aineiden, kuten maailman parhaan pohjaveden ja mallastetun ohran käyttöön viskien valmistuksessa. Ilahduttavaa, että niitä osataan arvostaa myös kansainvälisesti, toteaa Teerenpeli Yhtiöiden toimitusjohtaja, yrittäjä Anssi Pyysing.

Tänä vuonna Lontoossa järjestetty alkoholijuomien kilpailu on maailman suurin, ja siihen osallistuu satoja tuotteita ympäri maailman. Teerenpelin viskit ovat menestyneet kilpailussa aiemminkin. Kansainvälistä tunnustusta Teerenpelin viskit ovat saaneet myös vuonna 2018, kun Kaski-viski voitti USA:n arvostetussa kilvassa ”Double Gold” -mitalin. Myös suomalaisilla vuosittain järjestettävillä UISGE-viskifestivaaleilla Teerenpeli on kahminut useita ykköspalkintoja. Kansainvälinen tunnustus tuntuu kuitenkin erityisen hyvältä nyt, kun Teerenpeli tavoittelee voimakkaasti kansainvälistä kasvua, sanoo Samuli Korhonen.

– Menestys näin arvostetussa ja laajalti tunnetussa kilpailussa helpottaa kansainvälistä operointia, sillä se lisää tuotteiden tunnettuutta ja vakuuttaa niiden laadusta.

Teerenpelin tuotteilla on entuudestaan maahantuojat Ruotsissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Tänä vuonna vienti on avattu Belgiaan ja Luxemburgiin. Neuvotteluja käydään parhaillaan myös Venäjän ja Ranskan kanssa.

– Tarkoitus on avata 2–3 uutta maata per vuosi ja sitä kautta moninkertaistaa myynti. Kapasiteettia kyllä riittää, sillä meillä on viskitynnyrit pullollaan, Korhonen toteaa.

Palkittu Kulo-viski tulee Alkon myyntiin 7. syyskuuta.