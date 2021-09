Jääkiekkoilija Aleksander Barkov ja Puhdistamo solmivat kumppanuuden

”Annan itsestäni aina kaiken jäällä. Käännän jokaisen kiven ja etsin jokaisen pienen yksityiskohdan, joka voisi tehdä minusta entistä taitavamman, nopeamman, vahvemman, kestävämmän ja terveemmän. Puhdistamo on neuvonut minua vuosien varrella puhtaan ravinnon suhteen, ja olen oppinut paljon siitä, miten voin parantaa omaa suorituskykyäni ravinnon kautta. Minusta on hienoa päästä vastavuoroisesti edustamaan Puhdistamo Athleticsia ja sitä kautta auttamaan kaikkia muitakin urheilijoita”, Aleksander “Sasha” Barkov sanoo.

Tavoitteena muuttaa urheiluravinne- ja energiajuomakulttuuria puhtaampaan suuntaan

Puhdistamon tavoitteena on viedä muun muassa urheiluravinteet ja energiajuomat uudelle tasolle. Puhdistamo Athletics -urheiluravinteet ovat korkealuokkaisia tuotteita, jotka eivät sisällä turhia lisäaineita tai keinotekoisia makeutusaineita. Tuotteet on valmistettu 100 % puhtaista raaka-aineista ja ne on suunniteltu tukemaan tehokasta treeniä, kokonaisvaltaista palautumista ja nesteytystä. Energiajuomat puolestaan valmistetaan täysin luontaisista aineosista ilman keinotekoisisa makeutusaineita tai turhia lisäaineita.

Kumppanuuden tavoitteena on tuoda esille, minkälaisista palasista urheilijan suorituskyky koostuu ja miten siihen voi vaikuttaa laadukkaan, puhtaan ja monipuolisen ravinnon sekä urheiluravinteiden avulla.

”Sasha on käyttänyt pitkään tuotteitamme, ja olemme seuranneet hänen matkaansa NHL:ssä. Sashaa ja Puhdistamoa yhdistää ennen kaikkea se, että kumpikaan ei ole valmis tekemään kompromisseja: molemmat suhtautuvat omaan juttuunsa tinkimättömästi. Siksi hän oli luonteva valinta Puhdistamo Athleticsin kasvoksi. On mahtavaa, että voimme yhdessä Sashan kanssa opastaa urheilijoita kohti parempia valintoja”, Puhdistamon toimitusjohtaja Henri Valonen kertoo.