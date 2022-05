Jääkiekon MM-kisoja seurataan kotimaisista katsomoista

Salolainen valmistavan teollisuuden perheyritys Piiroinen on toteuttanut katsomot muun muassa Helsingin Olympiastadionille, Tampereen Nokia Arenalle ja Joensuun Motonet Areenalle.

Tyylikkäät katsomot on suunniteltu täyttämään käyttäjien tarpeet ja toiminnalliset vaatimukset. Esimerkiksi Tampereen Nokia Arenalle Piiroinen toimitti helposti muunneltavat 13 000 istuimen katsomot.

Suomi pelaa kaikki jääkiekon miesten MM-kisojen alkulohkon ottelut Tampereella, joten Leijona-fanit saavat nauttia peleistä huippuluokan katsomoissa. Piiroisen penkeiltä katsellaan myös kisojen ratkaisupelit.

“Haluamme tarjota Suomen parasta asiakaskokemusta. Olemme iloisia, että katsomon toimittajaksi valikoitui laadukas kotimainen valmistaja”, Nokia Arenan toimitusjohtaja Marko Hurme kertoo.

Piiroinen valmistaa katsomot vastuullisesti

Yrityksen tavoitteena on minimoida toimintansa ympäristövaikutukset. Konkreettisia esimerkkejä ympäristövaikutusten pienentämisestä ovat muun muassa yrityksen oma biolämpölaitos ja vedenpuhdistamo, raaka-ainevalinnat sekä erilaiset elinkaaripalvelut.

“Mielestäni rakennuttajien tulisi asettaa ihmiset ja ympäristö etusijalle sekä vaatia kaikkiin kohteisiin vastuullisesti valmistettuja tuotteita. Haluamme kehittää markkinoita ja haastaa alan perinteiset toimijat. Tämä tarkoittaa jatkuvaa innovointia niin tuotteidemme kuin palvelujemmekin suhteen,” Piiroisen toimitusjohtaja Mikko Lietzen sanoo.

Yrityksen toiminta on sertifioitu kansainvälisten laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuusstandardien mukaisesti.

Vastuullisuus ajaa valmistajaa innovoimaan

Katsomoiden tarkoitus on mahdollistaa laadukas tapahtuma ja miellyttävä asiakaskokemus. Lisäksi katsomoiden tulee olla vastuullisesti ja kustannustehokkaasti valmistettuja.

Tämä yhtälö on pakottanut Piiroisen innovoimaan uusia ratkaisuja.

Esimerkkinä tästä on Piiroisen Helsingin Olympiastadionin yli 36 000 ympäristöystävällistä istuinta, jotka on valmistettu Salossa. Istuimien materiaali on lämpöpuupurusta valmistettua puukomposiittia.

Lämpöpuupuru on kotimaista ja puukomposiitti on valmistettu kestävän kehityksen mukaisesti. Käytössä istuimet ovat kestäviä ja helposti huollettavia. Lisäksi ne tarjoavat erinomaisen istuinmukavuuden ja sopivat muotokieleltään stadionin virtaviivaiseen arkkitehtuuriin

Kuvia Nokia Arenan katsomoista